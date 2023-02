Retrouvez l'essentiel de l'actualité du 11 au 17 février sur les thématiques qui concernent les ingénieurs et les techniciens des collectivités territoriales : environnement, déchets, transports...

Eau vive – Comme le rappelle un article d’Actu Environnement, la directive européenne sur l’eau potable, transposée en droit français, modifie les exigences de qualité [lire aussi notre article]. Si un décret, adopté fin 2022, autorise l’utilisation d’eau non potable dans un certain cadre, le texte prévoit également de nouveaux paramètres de contrôle sanitaire pour l’eau distribuée. Autre nouveauté : la création d’une liste, dite de vigilance, établie à l’échelle européenne et rassemblant les substances qui pourrait poser un risque pour la santé avec des valeurs à respecter pour chacune. Alors que la directive permettait d’adopter ces nouvelles exigences d’ici 2026, le ministère de la Santé a décidé de les adopter dès le 1er janvier 2023.

Dépôt de bilan – Trois ans après l’adoption de la loi Agec [lire aussi notre article], le ministère de la Transition écologique a dressé un bilan des différentes mesures. A ce jour, 95% des décrets de cette loi de 130 articles sont entrés en application et beaucoup de mesures concernent les objets en plastique. Côté tri, le gouvernement souligne que, depuis le 1er janvier 2023, 95% des habitants peuvent trier les emballages plastiques afin qu’ils soient recyclés, contre 50% il y a encore deux ans. Parmi les mesures et objectifs encore attendus : le déploiement de plus de poubelles de tri dans l’espace public, la généralisation du tri des déchets alimentaires et l’arrivée, notamment, d’une nouvelle filière REP en janvier 2025 pour les emballages du secteur professionnel.

Atomes crochus – Alors que la France tente d’imposer le nucléaire dans la directive révisée sur les énergies renouvelables (en particulier pour la production d’hydrogène), Novethic rapporte qu’une prise de position de la Commission européenne pourrait aller dans ce sens. Dans deux actes publiés la semaine dernière, celle-ci reconnaît que, dans un mix largement décarboné, la production d’hydrogène peut être comptabilisée dans les objectifs d’hydrogène renouvelable. Mais selon un certain seuil et sous certaines conditions. Pour la France, l’enjeu est de taille : produire de l’hydrogène bas-carbone pas uniquement à partir d’électricité renouvelable lui permettrait d’atteindre ses objectifs [lire aussi notre article].

Se mettre au vert – 100% de bus verts à Paris en 2025, 40% des 1000 bus lyonnais d’ici trois ans… Où en sont les collectivités locales dans l’obligation de verdir leur flotte de véhicules de transports en commun ? C’est ce que cherche à savoir un reportage de France Info, en rappelant les obligations fixées d’ici 2030 et en présentant les alternatives disponibles : électrique ou hydrogène même si, pour le moment, seuls 36 bus en France utilisent cette dernière motorisation … Reste, évidemment, le problème des coûts. Comme le souligne ce reportage, un bus classique coûte 250 000 euros, contre 450 000 pour un bus électrique et 650 000 pour un bus à hydrogène.

Chaleur (pas si) fatale – Chauffer un quartier du Havre avec la chaleur fatale provenant d’un site de TotalEnergies… Tel est le sens du partenariat noué cette semaine entre le groupe industriel et la métropole normande. Comme l’explique Ouest France, la chaleur résiduelle récupérée sur la Plateforme Normandie de TotalEnergies viendra en substitution du gaz actuellement utilisé et permettra d’alimenter l’équivalent de 12 000 logements. Inédit en Normandie, le projet vise à récupérer l’équivalent de 80 GWh de chaleur produite par les procédés industriels.

Coup de frein – La mesure a surpris, surtout venant la part d’une majorité écologiste : la métropole lyonnaise a en effet annoncé un assouplissement du calendrier de la mise en place de sa ZFE [lire aussi notre article]. Le Progrès explique que cette décision tient compte, notamment, des inquiétudes d’une part de la population et du monde économique, ainsi que par la certitude qu’aucun radar de contrôle n’est encore opérationnel. Les véhicules Crit’Air 2 peuvent donc continuer d’y rouler jusqu’en 2028 (et non 2026), date correspondant au calendrier de développement des voies lyonnaises et des tramways.

Passer la seconde – Comment planifier, financer, aménager un système local de covoiturage, puis en informer les usagers. Tel est l’objectif de la publication en ligne que l’opérateur Ecov décline en 15 actions concrètes à destination des collectivités territoriales. En préambule, le document rappelle que 90% des déplacements domicile-travail sont encore effectués en voiture individuelle dans les zones rurales et périurbaines.

Et aussi…

L’Ademe lance un nouvel appel à projets « Objectif Recyclage MATières » (Ormat) financé par le Fonds Economie Circulaire.

A Marseille, les opérateurs de trottinettes électriques sont en sursis [20 Minutes] ;

L’extension des villes passe-t-elle par le sous-sol ? [Les Echos] ;

Rennes met en place une zone à trafic limité [France 3].