Loi Matras : le contrôle du préfet de département précisé

Sécurité civile

Publié le 17/02/2023 • Par Brigitte Menguy • dans : Textes officiels prévention-sécurité, TO parus au JO

Un décret définit les conditions d’application et les modalités d’organisation des contrôles programmés ou inopinés que le représentant de l’Etat dans le département peut désormais assurer, en application de l’article L. 751-3 du code de la sécurité intérieure, sur les missions des associations agréées au titre de l’article L. 725-3 du même code pour participer notamment aux opérations de secours, aux actions de soutien et d’accompagnement des populations victimes d’accidents, de sinistres ou de catastrophes, à l’encadrement des bénévoles dans le cadre de ces actions et aux dispositifs prévisionnels de secours, ainsi que des organismes et associations autorisés à assurer des actions d’enseignement et de formation en matière de secourisme en application de l’article L. 726-1 de ce code.

Ce texte est pris pour l’application du 2° de l’article 52 de la loi n° 2021-1520 du 25 novembre 2021 visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels, dite loi « Matras ».

Le décret entre en vigueur le 1er juin 2023.