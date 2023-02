La HAS dresse des recommandations pour la prise en charge des addictions

Santé publique

Publié le 20/02/2023 • Par Laure Martin • dans : A la Une santé social, Actu expert santé social, France

La Haute Autorité de santé (HAS) a publié, fin janvier, des recommandations visant à outiller les professionnels du secteur social et médico-social à l’accompagnement des personnes ayant des addictions.

Comme le rappelle la HAS , tout professionnel du secteur social et médico-social doit être prêt à accompagner les personnes rencontrant des difficultés liées à une consommation de substances psychoactives licites ou illicites et/ou à un usage de jeux. Cependant, tous ne sont pas formés ou spécialisés en addictologie.

Afin d’aider les professionnels de ces structures à entreprendre une démarche de prévention des addictions et de réduction des risques, la HAS a publié des recommandations générales et décliné d’autres par secteur (protection de l’enfance, handicap, personnes âgées, inclusion sociale).

Des enseignements clés

Les travaux de la HAS proposent d’abord une démarche commune, privilégiant un encadrement et un accompagnement des consommations et des usages plutôt que des interdictions et des sanctions.

Faire de la gestion des addictions un axe du projet de la structure

La HAS recommande que les structures s’engagent dans une démarche pérenne de prévention, de repérage des addictions et de réduction des dommages en mobilisant l’équipe pluridisciplinaire et en co-élaborant des règles claires et partagées concernant les consommations, en s’appuyant sur le cadre législatif et réglementaire.

Prévenir l’entrée et l’installation dans les conduites addictives

Les Etablissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS) ont un rôle à jouer dans le champ de la prévention. Ils doivent proposer un cadre d’accompagnement protecteur, propice au développement de relations de confiance et de dialogue apaisés entre les personnes et les professionnels. Un tel lien rend plus efficaces les actions de prévention.

Accompagner et réduire les risques et les dommages

La démarche commence par le repérage d’éventuelles addictions. L’équipe de professionnels peut ensuite organiser un temps individuel d’échange avec la personne pour ouvrir le dialogue et définir avec elle, les objectifs de l’accompagnement dans le cadre du volet santé du projet personnalisé. Que la personne souhaite ou non entrer dans une démarche de changement et de réduction de l’addiction, il est nécessaire de mettre en place une sécurisation des consommations plutôt qu’une interdiction.

Des orientations par secteur

Après avoir présenté des mesures générales, la HAS a élaboré des recommandations par secteur.

Protection de l’enfance : prévenir l’entrée dans les conduites addictives et accompagner

La HAS recommande aux professionnels de prendre en considération les spécificités de ce jeune public et le rôle de l’entourage, dont l’implication peut s’avérer déterminante. Ils doivent également renforcer leurs compétences psychosociales avec un enjeu d’adaptation des outils au profil des enfants et des jeunes. Les professionnels doivent prendre en compte les facteurs de risques exposant les jeunes à une initiation précoce à la consommation de ces substances : maltraitance, modèle des parents, de l’entourage familial et amical, etc. Ils doivent également chercher à limiter les conséquences de ces conduites addictives en trouvant un équilibre entre écoute, sanction et gestion des événements problématiques.

Pour les personnes en situation de handicap : s’appuyer sur l’entourage

Les conduites addictives sont très variables selon l’âge des personnes et la situation de handicap. L’accompagnement doit donc varier d’une personne à une autre, notamment concernant les outils d’évaluation et de prévention qui nécessitent d’être adaptés aux difficultés des personnes.

Pour les personnes âgées : s’adapter à l’âge

Au sein de cette population, les addictions concernent en majorité des produits légaux tels que l’alcool, les médicaments psychotropes (benzodiazépines) et le tabac. Pour un accompagnement efficace, il est recommandé aux professionnels d’adapter les modalités d’évaluation et les outils utilisés à l’âge des personnes, notamment à leurs particularités sensorielles et cognitives.

Pour les usagers du secteur de l’inclusion sociale : lever l’interdiction des produits licites

D’après les études existantes sur le sujet, les personnes vivant à la rue ont plus fréquemment des consommations à risque par rapport à la population générale en raison de la complexité de leurs situations et de leurs parcours de vie. La HAS recommande aux structures du secteur de l’inclusion sociale de lever l’interdiction des produits licites. Pour la consommation d’alcool, elles peuvent décliner plusieurs types de méthodologies relative à l’accueil et à l’accompagnement des consommations afin de tendre vers une consommation encadrée plutôt que cachée, et permettre de limiter les événements d’hyperconsommation et leurs conséquences.