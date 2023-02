« Notre idée est d’établir, pour un projet, une note ZAN, comme un bilan carbone »

[Interview]

Publié le 21/02/2023

Président de l’Union professionnelle du génie écologique, Patrice Valantin s’appuie sur la perspective du ZAN pour lancer une expérimentation en Bretagne. L’espace y sera aménagé en partant du bon fonctionnement de la vie des sols.

Quel est votre regard sur la loi « climat et résilience » et le ZAN ?

Elle part très mal, avec cette vision binaire de ce qui est artificiel ou non. Néanmoins, sur le fond, il est enfin question des sols, de l’altération durable de leurs fonctions écologiques et donc des écosystèmes, ainsi que de leur ­occupation et de leur usage. Autant de notions qui rendent possible une approche dynamique et non statique de l’arti­ficialisation, désormais inscrite dans le code de l’urbanisme.

Le ZAN nous permet de produire une analyse du territoire par services écosystémiques (rendus par les écosystèmes, ndlr) plus pertinente que ce que l’on fait sur la biodiversité, à travers la préservation des espaces ou espèces protégées. Il peut être une opportunité énorme de ­reconsidérer notre politique ...