Comment mieux vivre internet ensemble ?

Publié le 27/02/2023 • Par Auteur associé • dans : Actu prévention sécurité, Opinions

Selon une enquête récente de l'association Génération numérique, 67 % des 11-18 ans sont déjà tombés sur des contenus choquants (violents, sexuels ou haineux) sur internet. C'est ce qu'affirme Cyril Di Palma, le délégué général de l'association, dans une tribune. Il est urgent d'informer et de former parents et éducateurs sur le sujet.

D’après la dernière enquête menée par l’asso­ciation Génération numérique, 67 % des 11-18 ans sont déjà tombés sur des contenus choquants (violents, sexuels ou haineux) sur internet (1). Près d’un tiers a été confronté à des photos, des vidéos ou des commentaires haineux. Environ quatre jeunes sur dix ont vu des contenus pornographiques ou des scènes de bagarre.

Nous devons donc agir collectivement pour accompagner les mineurs dans leur vie quotidienne afin de préserver le vivre-ensemble. De nombreuses lois luttent contre le harcèlement, interdisent l’expression d’opinions racistes, antisémites ou homophobes, et tentent de réguler l’univers numérique. La technologie peut nous aider en concevant des outils pour vérifier l’âge des internautes afin que nos enfants n’aient pas accès à des sites qui leur sont interdits. La technique contribue aussi à limiter les contenus inappropriés auxquels ils ont accès grâce à la promesse faite par les logiciels de contrôle parental.

Les effets pervers des mondes numériques

Néanmoins, le droit et la technique ne peuvent pas tout et la clé universelle pour lutter contre les effets pervers des mondes numériques consiste en la prévention et l’éducation. De leur côté, les collectivités doivent inclure le numérique dans leurs plans de prévention de la délinquance : le phénomène de rixe entre bandes est exacerbé par la viralité des réseaux sociaux ; les propos haineux contribuent à la dislocation du tissu social ; la pornographie et les préjugés basés sur le genre ou l’orientation sexuelle impactent les jeunes dans la construction de leur identité et dans leur rapport à leurs corps, à celui des autres et au consentement.

Chez Génération numérique, nous préconisons de travailler sur trois axes :

– mettre en place des actions pour éduquer les jeunes au numérique pendant et en dehors des temps scolaires ;

– informer les parents et leur donner les clés pour exercer leur parentalité dans les mondes numériques ;

– former les personnels (chargés de prévention, éducateurs, animateurs) qui sont au quotidien avec les populations sans pour autant maîtriser ces sujets.

La fraternité, pilier du bien-vivre ensemble, menacée

Des actions spécifiques ((Plus d’informations sur les actions d’éducation et de prévention sur www.asso-generationnumerique.org) peuvent être mises en place au niveau local, comme notre association a pu le faire avec de nombreuses collectivités telles que Vélizy, le Grand Reims, Eysines, Rosny, ­­Trouville-sur- Mer, Sarcelles, Arras, ­Lannilis, ­Villenave-d’Ornon… et bien d’autres encore.

Bien que ces sujets semblent très techniques et numériques, il s’avère qu’ils télescopent notre vie quotidienne : ces usages qui se révèlent problématiques, même s’ils ne sont pas tous illicites, représentent une menace pour notre fraternité, pilier du bien vivre-ensemble. C’est en éduquant nos plus jeunes concitoyens à ces enjeux et à ces risques que nous les aiderons à devenir de meilleurs internautes et des citoyens libres et éclairés.