Des habitants au volant de voitures de service électriques

Publié le 24/02/2023

En dehors des temps d’utilisation par les agents, des véhicules de service sont partagés et loués à l’heure aux habitants du département.

Chiffres-clés Coût : 48 000 € / an.

[Orne, 279 800 hab.]

A Alençon, à Flers et dans d’autres villes de l’Orne, les habitants disposent d’une solution simple et innovante en cas de besoin ponctuel d’un véhicule. Au lieu de recourir aux sociétés classiques de location de voiture, ils peuvent réserver en quelques clics sur le site « Clem.mobi » un véhicule de service du conseil départemental et l’utiliser à titre privé moyennant quelques euros.

Au départ du projet, la commande politique était d’imaginer un service d’autopartage destiné à faciliter la mobilité des habitants. En réponse, la collectivité a choisi d’optimiser son propre parc automobile, en mettant à la disposition du grand public des véhicules électriques peu utilisés, en dehors du temps de service des agents qui restent prioritaires pour les emprunter lorsqu’ils en ont besoin pour leurs missions.

« L’intérêt est de limiter le nombre de véhicules improductifs qui font peu de kilomètres et de les rentabiliser au profit des habitants. Mais l’idée n’est évidemment pas de faire du chiffre d’affaires », précise Bruno ­Chaudemanche, directeur général adjoint et responsable des pôles « attractivité ­territoriale » et « ressources ».

Le service, « Autofree61 », a été testé à Alençon à partir de 2017, avec six Renault Zoe mises à disposition sur le parking du conseil départemental. Le système a bien fonctionné, le nombre de véhicules a été doublé au bout d’un an et deux nouveaux points de location ont été créés avec quatre véhicules de plus.

Plateforme d’autopartage

Au vu du succès, ce même service a ensuite été déployé dans cinq autres communes du territoire, Bellême, Mortagne-au-Perche, Argentan, La Ferté-Macé et Flers, avec de deux à quatre véhicules proposés aux habitants selon les villes. La location est gérée par une plate­forme d’autopartage, « Clem.mobi ».

Il s’agit d’un service sous forme d’abonnement commercialisé par le biais de la centrale d’achat publique Ugap, qui revient à 48 000 euros par an pour la collectivité. En pratique, lorsqu’un habitant souhaite louer une voiture, il crée son compte en ligne et peut ensuite réserver un véhicule pour la durée qu’il souhaite dans un des points de location en fonction des disponibilités proposées. Le coût est de 1,5 euro de l’heure et deux types de voitures électriques sont disponibles, des Renault Zoe et ­Kangoo.

Il suffit ensuite d’aller chercher son véhicule muni d’un code qui permet d’ouvrir le parking et de récupérer la clé. Il faut la restituer de la même façon une fois le temps écoulé, en prenant bien soin de remettre le véhicule en charge sur sa borne.

Durée limitée à trois jours

Au fil de l’expérience, le système a évolué. « Au début, par exemple, des gens réservaient la voiture au mois, ce qui ne correspondait pas à notre projet de location courte durée. On a donc limité la durée à trois jours », précise Laurent Gibbon, responsable du centre technique matériels et équipements. Il a aussi fallu tenir compte des problèmes d’incivilité, qui ont conduit à supprimer la possibilité de récupérer le véhicule la nuit, et instaurer un service d’entretien, pour maintenir les voitures en bon état.

Avec 1 800 réservations par an et une moyenne de 59 utilisateurs par mois pour 28 véhicules, Autofree61 a fait la preuve de sa pertinence. Les véhicules sont utilisés pour un tiers par les agents et pour les deux tiers par les habitants. Le service est plébiscité sur des territoires sociologiquement moins favorisés, comme à Flers, mais trouve aussi son public ailleurs, avec une bonne proportion d’habitués et des durées de location très variables.

Une satisfaction pour Bruno Chaudemanche, qui tire un bilan très positif du dispositif. « Sur les routes, on voit maintenant des véhicules Autofree. Cela montre que le service public a su s’adapter pour répondre à de nouveaux usages. »

Contact : Bruno Chaudemanche, respon­sable des pôles « attractivité » et « ressources », 02.33.81.60.00.