Stéphane Troussel : « La Seine-Saint-Denis n’est pas une anomalie »

Citoyenneté

Publié le 21/02/2023 • Par Cédric Néau Romain Gaspar • dans : France

Selon Stéphane Troussel, si le département de la Seine-Saint-Denis, qu'il préside, est le plus pauvre de l'Hexagone, il est aussi le plus riche d’espoirs. Il regrette que l’Etat ne mette pas les moyens suffisants pour y apporter des solutions. Le vice-président de Départements de France défend donc l’action locale de son échelon.

Faire sortir le département de la Seine-Saint-Denis des pages des faits divers pour raconter une autre histoire : celle d’un territoire jeune, à l’économie dynamique, divers et populaire, miroir grossissant des espoirs et des hantises de tout un pays. Telle est l’ambition de Stéphane Troussel, président (PS), depuis 2012, du conseil départemental de ce territoire francilien si particulier, qui a publié « Seine-Saint-Denis, la République au défi » en octobre 2022, aux éditions de l’Aube.

Ce natif de La Courneuve (41 000 hab.), qui a grandi, fait ses études primaires et secondaires et inscrit tout son parcours politique dans cette collectivité, y remet en question les valeurs républicaines et le fait que l’Etat ne mette pas les moyens suffisants pour apporter des solutions aux problèmes rencontrés. « C’est un tiers des besoins en plus qu’ailleurs mais un tiers des moyens en moins », écrit-il dans son ouvrage.

Afin de lutter contre les inégalités persistantes sur ce territoire présenté il y a quelques années par Emmanuel Macron comme « la Californie sans la mer », l’actuel vice-président de l’association Départements de France défend donc l’action locale et particulièrement celle de son échelon qui, du fait de ses compétences, est très actif sur les solidarités et la cohésion sociale, mais aussi sur l’éducation, le sport et la culture. Il entend également réhabiliter l’action de la gauche – dont le département est l’un des bastions – « pour baliser un chemin d’égalité réelle sur un territoire d’inégalités ». Le département le plus pauvre de France métropolitaine est, pour lui, le plus riche d’espoirs.

En quoi la Seine-Saint-Denis est-elle un « miroir grossissant » des peurs et des espoirs français ?

La Seine-Saint-Denis, contrairement à ce qu’on essaie parfois de nous faire croire, est tout sauf une anomalie par rapport à la réalité du reste du pays. C’est plutôt un condensé des défis qui se posent à la société française. A travers notre territoire plus jeune que d’autres, notre identité encore plus plurielle que le pays tout entier, notre côté plus populaire avec un niveau de pauvreté, d’inégalités, d’exclusion plus élevé qu’ailleurs… on renvoie au pays cette image de lui-même qu’il ne veut pas totalement voir et qu’il n’a jamais ­totalement assumée.

Et d’ailleurs, on est souvent pointé du doigt et stigmatisé pour cela. J’ai été très frappé pendant l’élection présidentielle par la violence de l’instrumentalisation de l’identité de la Seine-Saint-Denis par les candidats d’extrême droite. Mais je pense que l’image du département est en train de changer. Pour un certain nombre d’investisseurs, de journalistes, ­d’artistes, venir travailler ou vivre en Seine-Saint-Denis devient à la mode. Aucun autre territoire en France ne va concentrer, dans la décennie qui vient, autant de transformations et d’investissements publics et privés grâce à l’accueil d’événements internationaux comme la Coupe du monde de rugby ou les Jeux olympiques, la possibilité d’être capitale européenne de la culture peut-être en 2028, l’obtention d’un tiers des gares du Grand Paris express, les grands projets de rénovation urbaine, l’installation de la DGSI et de l’un des tout premiers pôles de recherche en sciences humaines et sociales à l’échelle mondiale avec le campus Condorcet…

Vous expliquez que l’Etat n’a pas tenu ses promesses. Que lui reprochez-vous ?

Je ne crois pas à une main invisible qui voudrait nous maltraiter. Mais on a une action publique qui court après le développement de ce territoire. Les services régaliens sont sous-dimensionnés en Seine-Saint-Denis. Je ne suis pas naïf.

Je sais que certaines décisions n’ont pas été prises lors de la création du département, car le découpage géographique avait pour objectif de concentrer les milieux populaires et de contenir l’influence communiste dans un seul département. Mais, depuis, des avancées ont été obtenues après des mobilisations et des décisions fortes de certains ministres. Je crois qu’aujourd’hui il y a un problème de rythme. Le département se développe plus vite que l’action publique. On constate aussi un affaiblissement des outils de la République sociale lié à quarante années de néolibéralisme dans notre pays. Par exemple, la ponction de 15 milliards d’euros sur le logement social sous le précédent quinquennat a eu plus d’effet dans un département populaire comme la Seine-Saint-Denis.

Le principal risque qui est devant nous, c’est un accroissement des fractures dans mon département. Il y a eu une Seine-Saint-Denis dont le développement va s’accélérer, qui va être marquée par du développement économique, le bouillonnement culturel, l’innovation sociale… Saint-Ouen, Pantin, les Lilas, Romainville, Bagnolet, Noisy le Sec n’ont plus rien à envier à certains arrondissements parisiens. Mais le marché étant ce qu’il est, il y a aussi une Seine-Saint-Denis qui va continuer d’avoir des fragilités. Un des enjeux sera d’embarquer dans cette phase de développement du territoire un maximum d’habitants par l’action publique grâce à des services publics remis à niveau. C’est pour cela que l’on se bat comme des chiens sur les transports, la formation, l’insertion, la mixité sociale dans les collèges…

La décentralisation peut-elle aider à réduire les inégalités territoriales ?

Comme tout élu de gauche, je suis farouchement attaché à la décentralisation et aux libertés locales. Je le suis tellement que je pense qu’il n’y a eu que deux grandes lois de décentralisation, les lois « ­Defferre ». Le reste, c’est un Etat qui a voulu se décharger de certaines de ses compétences sur les collectivités après avoir cédé à la logique de baisse des prélèvements obligatoires.

Alors, avant de sauter comme des cabris sur nos chaises à chaque élection présidentielle pour réclamer une nouvelle étape de la décentralisation, je voudrais que l’on fasse un bilan de ce qui a été fait depuis quarante ans. Les étapes successives de pseudo-décentralisation ont-elles amélioré l’efficacité de l’action publique et renforcé l’égalité entre les territoires ? Je ne crois pas que le gamin qui rentre dans une école de Clichy-sous-Bois a le sentiment qu’il est traité de la même manière que dans une école de Puteaux. Ce sujet mériterait que l’on trouve un consensus républicain sur ce que devraient être les biens publics.

L’organisation territoriale du Grand Paris en Ile de France n’est pas adaptée. Avant de supprimer tel ou tel échelon, de faire du mécano institutionnel, il faut s’accorder collectivement sur quelques grands sujets pour en finir avec ces disparités. L’Ile-de-France est la région française, pour ne pas dire d’Europe, qui est à la fois la plus riche sur le plan économique et qui est marquée par les plus grandes inégalités territoriales et sociales.

Donc, de mon point de vue, la meilleure organisation territoriale possible devrait se fixer comme objectif que ce type de disparités n’existe plus, plutôt que de disperser l’action publique. Quand on a la responsabilité des transports pour les uns et du logement pour les autres, on ne remplit pas sa mission quand on accepte cette situation.

Comment relève-t-on le défi de la République dans un département où l’on est moins électeur qu’ailleurs ?

On le relève en redonnant confiance. Si l’on est moins électeur qu’ailleurs, c’est parce que les milieux populaires et les jeunes s’abstiennent davantage. Or leur proportion est plus forte ici qu’ailleurs. De mon point de vue, c’est à force de répéter depuis trente ans qu’il faut accepter une forme d’impuis­sance publique et politique et de renvoyer la faute sur l’Union européenne que la participation baisse. Il ne faut pas venir pleurer que les habitants se disent « à quoi ça sert ­d’aller voter » alors que le président de la République laisse penser qu’il n’y a pas d’autres choix politiques possibles que celui imposé par je ne sais quelle doxa économique et administrative. La politique doit assumer des choix et des confrontations entre des projets politiques différents.

Je suis issu d’un milieu populaire et communiste. Quand j’étais gamin, cette question ne se posait pas. A la grande époque où le Parti communiste organisait une forme de contre-société, les gens des milieux populaires allaient voter car ils se sentaient appartenir à la société. Aujourd’hui, ce n’est plus le cas. Le discours ambiant dénigre ces milieux populaires qui aiment le barbecue ou tel ou tel film et il existe chez les jeunes un sentiment de discrimination lié à leur couleur de peau. Il faut revenir à notre philosophie initiale dans la ­République, c’est-à-dire des droits universels, en particulier dans les territoires où justement la mixité est plus faible qu’ailleurs.