Les rêves les plus flous

Relations Etat-collectivités

Publié le 17/02/2023 • Par Jean-Baptiste Forray • dans : France

Etat et collectivités locales

Depuis la rentrée de janvier, c’est un festival. Pas une semaine sans que la ­Macronie ne lance un ballon d’essai à destination des « territoires ». Un jour, c’est le patron du parti présidentiel, ­Stéphane ­Séjourné, qui veut mettre sur l’établi le redécoupage des grandes régions. Un autre, c’est une source élyséenne qui évoque un retour du conseiller territorial, appelé, sous Nicolas Sarkozy, à siéger dans les assemblées départementale et régionale.

Le ministre Christophe Béchu n’est pas en reste. Il se dit prêt à aller « très loin » dans les transferts de la compétence « logement » de l’Etat aux collectivités. En dehors des APL et de l’hébergement d’urgence, tout est négociable.

Pétard mouillé

Autant d’offres de réforme qui laissent les élus locaux incrédules. Les édiles n’ont pas oublié le pétard mouillé de la différenciation territoriale durant le précédent quinquennat. Destiné à instaurer une organisation à la carte, ce mécanisme a été victime de l’échec de la refonte des institutions. Dans sa version gouvernementale, le « D » de différenciation de la loi « 3DS » s’est limité à des possibilités de modulation du nombre d’élus dans les centres communaux et intercommunaux d’action sociale ou au nombre de bêtes admises au pâturage. La fin des grandes régions risque fort de connaître le même sort. Il n’existe pas de consensus à l’Assemblée et au Sénat sur une nouvelle carte. Les présidents de région LR ou proches du pouvoir ne veulent pas entendre parler d’un quelconque redécoupage de leur fief, pas plus que d’un retour du conseiller territorial.

Injonctions contradictoires

Englué sur le front des retraites, Emmanuel Macron est-il prêt à s’attaquer à des dossiers aussi explosifs ? Pas sûr, tant cette réforme n’apparaît pas mue par une foi girondine profonde.

« L’expérience montre que la décentralisation n’a jamais réglé aucun problème », avait jugé, définitif, Emmanuel Macron au moment du dernier congrès des maires, avant d’appeler à des transferts de responsabilité au profit des… collectivités locales. Comprenne qui pourra.