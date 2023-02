Les agressions d’élus toujours en hausse

Insécurité

Publié le 17/02/2023 • Par Nathalie Perrier • dans : A la Une prévention-sécurité, Actu experts prévention sécurité, France

L’Association des maires de France évalue à 1 500 le nombre d’élus municipaux agressés en 2022, soit une hausse de 15 % par rapport à 2021. Le ministère de l’Intérieur n’a, lui, pas encore publié ses données pour l’année écoulée.

C’est un chiffre qui ne cesse de croître. Au moins 1 500 élus municipaux ont été victimes d’agressions en 2022, selon les estimations de l’Association des maires de France (AMF). « Il s’agit d’une estimation d’après nos remontées terrain », précise le lieutenant-colonel de gendarmerie Denis Mottier, chargé de mission sécurité et en charge de l’observatoire des violences à l’AMF. « Ce chiffre est donc sans doute inférieur à la réalité ». À ce jour, le ministère de l’Intérieur n’a pas communiqué de données.

Au moins 150 élus municipaux pris pour cible physiquement

Selon l’AMF, la moitié de ces agressions concernent des outrages, 40 % des menaces et 10 % des « violences volontaires ». En clair, au moins 150 élus municipaux ont été physiquement pris pour cible l’an dernier. Ces dernières semaines ne laissent guère espérer d’embellie. Le 29 janvier par exemple, Julien Luya, le maire de Firminy (Loire) a été frappé à coups de pieds et de barres de fer pour avoir rappelé à l’ordre des jeunes qui faisaient un feu près d’un point de deal. Il a été blessé au niveau du coude et s’est vu délivrer quinze jours d’arrêt de travail.

Tous les échelons de la République concernés

« Le maire reste le premier interlocuteur, en particulier dans les petites communes », analyse Denis Mottier. « Il est le premier échelon de la République, celui vers qui on se tourne pour avoir des réponses ou faire des récriminations. La période actuelle, avec des crises qui s’enchainent et des fortes tensions économiques contribuent à accroître ces incivilités et agressions envers les élus. Les réseaux sociaux accentuent aussi le phénomène ». Les citoyens investis dans les conseils départementaux et régionaux, mais aussi à l’Assemblée nationale ou au Sénat ne sont pas épargnés. En 2021, 1 720 atteintes de toutes sortes (menaces, violences, outrages, dégradations de biens, etc.) ont été comptabilisées par le ministère de l’Intérieur.

Une nouvelle loi

Pour tenter d’endiguer ce fléau, qui pousse certains élus à la démission, le gouvernement multiplie les lois et les circulaires. La récente loi du 25 janvier 2023, qui était très attendue par l’AMF, donne ainsi la possibilité aux associations d’élus, aux collectivités locales, au Sénat, à l’Assemblée nationale et au Parlement européen de se porter partie civile pour accompagner les élus ou leurs proches victimes d’agression. Elle a pour vocation de rompre l’isolement judiciaire et d’inciter les élus à porter plainte.

Lors du dernier Congrès des maires, en novembre 2022, le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, a de nouveau affiché sa volonté de fermeté à l’égard des agresseurs d’élus locaux. Dès 2020, il avait envoyé une circulaire demandant aux procureurs de renforcer le suivi judiciaire des auteurs d’infractions commises contre les élus.