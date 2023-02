Comment les collectivités peuvent travailler sur la laïcité avec les enfants

Education

Les collectivités peuvent faire vivre la laïcité au quotidien, afin de transmettre les notions de liberté de conscience et d'expression, aux enfants, aux jeunes, aux acteurs éducatifs qui se forment, se questionnent, animent les temps périscolaires et accompagnent chaque jour de futurs citoyens.

Chiffres-clés 313 signalements d’atteinte au principe de laïcité recensés par le ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse en septembre 2022 dans les 59 260 écoles et établissements du second degré. Les ports de signes et tenues représentent 54 % des faits signalés.

« Les enfants ont une parole très libre. La question des religions n’est pas un problème pour eux. L’important est le respect des convictions de chacun », note Clémence Pourroy, conseillère municipale en charge de la laïcité à la ville de Poitiers (Vienne, 88 665 habitants). Les enseignants ne sont pas les seuls à se frotter aux questions de laïcité. Au quotidien, les Agents Territoriaux Spécialisés des Écoles Maternelles (ATSEM) et les animateurs sensibilisent les enfants et les jeunes à la citoyenneté, au respect, à la lutte contre les discriminations, au vivre ensemble à travers une diversité de pratiques éducatives. Ils instaurent des espaces de dialogue, veillent au comportement des enfants, parlent avec eux.

« Il est important que les questions autour de la laïcité soient discutées dans les lieux républicains », convient l’élue de Poitiers. Pour ce faire, les collectivités forment leurs agents et créent les conditions pour échanger avec la nouvelle génération.

« La laïcité fait partie des valeurs que nous portons, c’est la liberté de croire ou de ne pas croire, c’est le respect des autres sans troubler l’ordre public », indique Mohamed Boudjellaba, maire de Givors (Rhône, 20 121 habitants). Il poursuit : « Nous souhaitons l’aborder de façon factuelle, expliquer ce qu’est cette notion propre à notre pays. L’éducation commence par nos jeunes. » La commune a distribué aux élèves de CM1 et CM2 700 exemplaires du « Livre Géant de la Laïcité ». « Nous le donnons en nourriture à nos enfants », témoigne-t-il. Cette démarche s’accompagne de temps d’échanges autour de l’exposition afférente déployée dans deux collèges et à l’espace jeunes. « Jean-Michel Aupy, créateur du livre, a dialogué avec 60 adolescents et jeunes adultes », détaille Mohamed Boudjellaba.

Pour le maire de Beauvais (Oise, 57 071 habitants), Franck Pia, « si nous voulons préserver les valeurs de la République, il est important de défendre la laïcité par la mise en place d’actions emblématiques ». Il complète : « Les élus locaux sont les premiers maillons de la République. Je pense que nous avons un devoir de promouvoir les thèmes éthiques pour préserver la cohésion dans notre société. »

Dans le chef-lieu de l’Oise, en juin 2022, lors d’une course d’orientation « Les clés de la laïcité », 101 enfants et 74 adultes ont recherché des lettres customisées pour reconstituer une phrase mystère autour de cette notion. Sur les temps scolaire et périscolaire, les enfants créent des abécédaires de la laïcité. Les élèves de CM1 reçoivent le livre « La République et ses valeurs expliquées aux enfants ».

Dans chaque école, un arbre de la laïcité est planté. Chaque plantation donne lieu a des temps d’échanges avec les élus pour « faire vivre les valeurs de la République », annonce l’édile. Les élus interviennent dans les structures petite enfance, enfance et jeunesse en partenariat avec la Caisse d’allocations familiales pour expliquer, interpeller sur les droits de l’homme, mettre en avant les richesses de la démocratie.

Pour Mark Davison, coordonnateur scolaire et périscolaire à Courdimanche (Val-d’Oise, 6 709 habitants), « dans nos projets d’animation, nous déclinons des actions de coopération, de vivre ensemble. Nous mettons en place des règles de vie pour favoriser l’expression. Les enfants ont conçu un mot croisé géant, une fresque de la laïcité, etc. ». Ces animations sont l’occasion pour l’équipe éducative de provoquer le débat et de donner la parole aux enfants, d’échanger sur les notions d’acceptation de la différence, expliquer et recadrer au besoin.

Mark Davison, coordonnateur scolaire et périscolaire à la ville de Courdimanche.

Selon Mark Davison, « les agents de terrain sont les premiers acteurs de ces temps de sensibilisation aux valeurs de la République. Ça coûte en soi qu’une attention à porter aux enfants à chaque instant ». Il observe : « On se retrouve parfois à avoir des questions d’enfants sans forcément pouvoir y répondre de suite. » Le personnel va chercher la réponse pour revenir vers le jeune ou vers le groupe. Les animateurs ont été formés sur l’histoire de la laïcité en 2021, les directeurs d’accueil de loisirs en 2022.

« Comment doit réagir un agent par rapport aux usagers ? » questionne Franck Pia. La ville de Beauvais a organisé des formations en direction des agents pour faire respecter la déontologie dans les missions du service public. La ville de Poitiers a également formé, en 2022, agents et élus. Elle va plus loin et accompagne les acteurs éducatifs et associatifs par la mise à disposition d’une bourse de dix ateliers assurée par Convivencia, entreprise sociale membre du mouvement Coexister.

Maisons de quartier, associations de parents d’élèves, etc. peuvent bénéficier d’un atelier pour organiser un temps d’échanges et de formation d’une journée pour son public adulte ou jeunes adultes. La promotion la laïcité passe par l’implication de tous les acteurs éducatifs, par la pédagogie, l’écoute et la création de dialogue.

Le jeu « Place de la République, les 100 voies (voix) de la laïcité » conçu par les animateurs « Comment expliquer aux enfants que tous ne mangent pas la même chose au restaurant scolaire, certains sont sollicités pour goûter, d’autres non ? » questionne Véronique Josse. Les agents étaient démunis. Dès 2014, « nous avons décidé de construire un outil avec une dizaine d’animateurs pour traiter le thème de la laïcité » précise-t-elle. Le jeu « Place de la République, les 100 voies (x) de la laïcité » destiné aux enfants de 8 à 11 ans voit le jour. Il s’articule autour de 100 témoignages recueillis auprès d’un panel de citoyens : le président de l’Observatoire de la laïcité, des professionnels de l’enseignement public et privé, un diacre, etc. Chacun s’exprime sur la représentation qu’il a de la laïcité en répondant à une question : comment définiriez-vous la laïcité à un enfant ? À travers l’outil, enfants et jeunes déambulent sur la place de la République et découvrent différents lieux (boulevards, avenues, rues) abordant chacun un thème lié à la laïcité et aux valeurs de la République. Dans chaque lieu, un témoignage et un jeu suivi d’un débat avec les enfants. Un partenariat avec la ville de Saint-Nazaire a permis son édition. « Les animateurs se sont formés en pensant l’outil éducatif. Aujourd’hui, il est utilisé dans les formations des animateurs. Je suis intervenue sur les questions de laïcité dans le cadre du Service National Universel. On le prête », dévoile-t-elle.

Références Avantages : la formation préparant à l’obtention du Brevet d'Aptitude aux Fonctions d'Animateur a, entre autres, pour objectif de transmettre et de faire partager les valeurs de la République, notamment la laïcité. Inconvénients : directeurs, animateurs d'accueil de loisirs, ATSEM doivent être formés pour accompagner les enfants.

