Webinaire - 21 mars 2023

Comment construire et piloter son budget 2023 ?

Par La Rédaction • dans : Actualité Club finances, France

Deemerwha studio - Adobe Stock

Découvrez comment établir un budget fidèle à vos priorités et piloter vos finances locales lors du prochain webinaire du Club Finances de la Gazette des communes, le 21 mars à 14h30. Praticiens et experts vous en exposeront les enjeux, contraintes et opportunités, et répondront en direct à vos questions. Inscrivez-vous !

Ma Gazette Sélectionnez ce thème et créez votre newsletter personnalisée Budgets