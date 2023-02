Autisme : les espaces d’accueil enfants-parents comme dispositif de prévention précoce

Handicap

Publié le 17/02/2023 • Par Natacha GORWITZ • dans : A la Une santé social, Actu expert santé social, France

L’espace d’accueil enfants-parents du Pôle Ressource Petite Enfance - Le Petit Jardin a ouvert ses permanences en avril 2022 à Avignon, à l’initiative de l’association La Bourguette-autisme. Trois demi-journées par semaine, les enfants de 0 à 6 ans et leurs parents, jusqu’à une vingtaine, peuvent être accueillis dans les locaux du studio Harmonie, à proximité des quartiers populaires de la Reine-Jeanne et Saint-Jean.

« L’objectif est de proposer un espace d’éveil et de rencontres de la façon la plus sécurisante possible pour les enfants », explique Marion Chabrière, coordinatrice. « Nous voulons que l’accueil soit le plus souple possible. Les créneaux sont ouverts à tous, sans inscription, anonymes et gratuits », souligne la responsable. Cet espace est en cours de labellisation par la Caisse d’allocations familiales (Caf) pour devenir un “lieu d’accueil enfants-parents” (Laep).

Trois professionnelles, une neuropsychologue, une psychomotricienne et une éducatrice de jeunes enfants encadrent les permanences. « Elles sont là en tant qu’accueillantes avec une expertise spécifique, c’est la plus-value de cet espace », poursuit Marion Chabrière. « En étant accessible à toutes les familles, y compris les plus précaires et les plus éloignées des lieux de socialisation, on peut être un véritable levier de prévention », insiste-t-elle.

La Protection Maternelle Infantile, l’unité parents-bébés ou le centre d’action médico-sociale précoce du centre hospitalier ou les autres laep du territoire peuvent orienter des enfants vers ce nouveau dispositif. Dans le cadre d’une convention, une professionnelle du Petit Jardin assure deux permanences par semaine au sein des laep du Centre communal d’action sociale (CCAS) d’Avignon dans deux territoires, Montfavet et Grands Cyprès.

Des rendez-vous d’observation et entretiens individuels peuvent être organisés

La Plateforme de coordination et d’orientation, Troubles du neurodéveloppement de Vaucluse (PCO-TND 84) est aussi l’un des partenaires clés. « Les laep sont un premier pas pour les parents quand ils ont des interrogations sur le développement de leur enfant pour confirmer si oui ou non il y a des raisons de s’inquiéter », explique Rebecca Perez, neuropsychologue coordinatrice de la PCO. « Ces acteurs de première ligne peuvent faire le lien avec nous afin d’enclencher un parcours de soins coordonnés. »

Toutes les familles qui franchissent les portes de l’espace d’accueil du Petit Jardin se voient présenter le dispositif “Passerelle”, qui permet à leur demande d’organiser des rendez-vous d’observation et entretiens individuels.

« S’il n’y a pas de signe d’alerte, on peut faire une levée de doute ou si besoin les orienter vers un médecin et/ou un partenaire », précise la responsable. « Au plus tôt on intervient, on détecte et on oriente, plus l’enfant aura des chances d’évoluer favorablement et les risques de sur-handicaps seront limités », poursuit-elle. « Il arrive aussi que la PCO oriente des enfants qui n’ont pas encore l’âge d’être scolarisé et qui ne vont pas à la crèche vers les laep », souligne Rebecca Perez.

« Pour ceux qui ont des problématiques en lien avec la communication et la relation à autrui, ces lieux peuvent être un premier espace de rencontre avec des enfants du même âge, où les parents sont soutenus dans leur parentalité, vont pouvoir y glaner des informations et des conseils sur des jeux à faire avec leurs enfants », conclut la neuropsychologue.