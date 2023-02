Forêts cinéraires : « un texte est nécessaire et urgent »

Funéraire

Publié le 24/02/2023

Devant l’aspiration de nombreux Français à être inhumés au contact de la nature, plusieurs communes se sont lancées dans la création de forêts cinéraires. Si celles-ci répondent à un vrai besoin, leur développement se heurte aujourd’hui à une réglementation très stricte en matière d’inhumation. Le point avec Xavier Anonin, avocat au barreau de Paris spécialisé dans le funéraire.

La France se laissera-t-elle séduire par les forêts cinéraires ? Véritable alternative aux modes de sépulture traditionnels, ces forêts qui accueillent des urnes funéraires aux pieds des arbres se heurtent encore à des obstacles juridiques. Décryptage avec avec Xavier Anonin, avocat au barreau de Paris spécialisé dans le funéraire.

Les communes ont-elles le droit de créer une forêt cinéraire sur leur territoire ?

Les forêts cinéraires se distinguent de ce que l’on connait, à savoir le cimetière, et plus précisément les sites cinéraires. En l’absence de textes spécifiques, il est impossible de répondre par oui ou par non et on ne peut que spéculer sur la position qu’adopteraient le juge administratif et le Conseil d’État à l’issue d’une éventuelle procédure contentieuse. Pour autant, la création, le fonctionnement et l’éventuelle désaffectation d’une forêt cinéraire laissent de nombreuses questions juridiques en suspens auxquelles le juge administratif ne pourra pas répondre. Seule l’intervention du législateur permettrait de trancher durablement la question.

Une forêt cinéraire peut-elle avoir le même statut qu’un cimetière ?

Deux qualifications peuvent être retenues : espace cinéraire ou pleine nature, dans laquelle la dispersion est permise. J’écarterais cette deuxième hypothèse car les forêts cinéraires constituent des espaces aménagés ayant vocation à être entretenus, même si la définition juridique précise de la pleine nature n’existe pas.

En l’état actuel du droit, seules les règles régissant les cimetières et sites cinéraires pourraient s’appliquer aux forêts cinéraires. Mais les espaces mis à disposition des familles sont-ils concédés et pour quelle durée ? En matière de destination des cendres, le droit ne connaît que l’inhumation (la mise en case columbarium et le scellement d’urne en font partie, ndlr) et la dispersion. L’inhumation implique que les cendres soient contenues dans une urne suffisamment résistante pour pouvoir être exhumées, en vue de leur réinhumation ou de leur dispersion. La dispersion a un caractère définitif : à l’issue, il n’est plus possible de reconstituer les cendres pour les réinhumer.

Quel est le statut juridique des cendres inhumées en urne biodégradable ?

L’inhumation d’une urne biodégradable en vue d’une hypothétique « dispersion » lente et naturelle des cendres constitue une troisième voie que le droit n’appréhende pas. Si on peut supposer qu’après la dégradation de l’urne, les cendres se dispersent, rien ne permet de savoir dans quel délai celles-ci disparaissent. Le lieu d’inhumation de l’urne constitue donc un hybride entre inhumation et dispersion. Or, on ne peut en même temps inhumer et disperser des cendres ! En l’état actuel du droit, les urnes biodégradables sont réservées aux dispersions aquatiques (en cours d’eau ou en mer) afin de permettre une dispersion plus décente en cas de vent, fréquent en milieu marin.

Un privé peut-il créer un site cinéraire ?

Clairement non. La dispersion sur un terrain privé n’est a priori pas interdite, et l’inhumation en terrain privé peut être autorisée par le préfet, mais « le fait de créer, de posséder, d’utiliser ou de gérer, à titre onéreux ou gratuit, tout lieu collectif en dehors d’un cimetière public ou d’un lieu de dépôt ou de sépulture autorisé, destiné au dépôt temporaire ou définitif des urnes ou à la dispersion des cendres, (…) est puni d’une amende de 15 000 € par infraction » (art. L.2223-18-4, C.G.C.T.). La création de sites cinéraires privés est inadaptée car la logique de profit ou la question du financement d’équipements et leur entretien sur le long terme s’accommodent mal en dehors de la sphère publique. La forêt cinéraire de Pluneret (Morbihan) en est un bon exemple.

Que pensez-vous de la proposition de loi relative aux forêts cinéraires déposée par 41 sénateurs le 31 mai 2022 ?

Elle part d’une bonne intention et s’inscrit dans les préoccupations sincères de la société en matière environnementale. Mais elle ne propose que des modifications mineures de divers articles du Code général des collectivités territoriales. Un texte est nécessaire et urgent, mais ne pourra répondre aux problématiques qu’à l’issue d’une consultation de l’ensemble des acteurs du secteur funéraire. Répondre à un empressement social, même légitime, expose les communes à des problématiques difficiles à envisager à leur maigre échelle et probablement à des contentieux futurs susceptibles de les fragiliser économiquement.