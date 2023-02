5G : La métropole de Toulouse déploie son réseau indépendant

En remportant l’un des 39 lots de l’appel à projet « CEF Digital » de l’Union Européenne, la métropole de Toulouse et ses partenaires Alsatis et Tisseo ont obtenu un budget de 2,8 millions d’euros pour déployer une infrastructure 5G propriétaire. Le projet, nommé Hi5, s’inscrit dans la démarche de la métropole de garder la main sur le numérique.

Sélectionnez ce thème et créez votre newsletter personnalisée

« Il est plus facile de mutualiser des données publiques et privées lorsque le public a quelque chose à monnayer », glisse Bertrand Serp, le vice-président en charge du numérique pour Toulouse Métropole. Ce que la collectivité pourrait monnayer dans le futur, c’est l’accès à un réseau 5G détenu par la métropole et opéré par son délégataire, Alsatis. En décembre 2022, les deux partenaires ont remporté l’un des 39 lots de l’appel à projet Européen « CEF Digital ». Un budget de 2,8 millions d’euros leur est alloué pour 3 ans. Au global, Toulouse Métropole investit ...