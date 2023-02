Agents et élus en quête de neutralité carbone

FORMATION

Publié le 20/02/2023 • Par Hélène Huteau

Parmi les outils collaboratifs pour passer du savoir à l’action, l’atelier 2Tonnes. Il était testé auprès d’élus, vendredi 10 février. La Gazette faisait partie du panel.

Dans la caserne Darwin, éco-lieu de la rive droite de Bordeaux, où phosphorent des start-ups du développement durable, ce vendredi 10 février au matin, sept élus territoriaux se retrouvent dans une salle de verre. Sont venus également le président des DGS de Nouvelle-Aquitaine, un sénateur, un député, ainsi que les conseillers en transition écologique du Ministre de la Transformation et de la fonction publique, quelques agents, et une journaliste, donc, pour tester l’atelier participatif 2Tonnes, animé par l’un de ses concepteurs, Pierre Alix Lloret.

Diviser par cinq nos émissions

Deux tonnes, c’est le budget moyen d’équivalent CO2 par personne et par an, à ne pas dépasser, d’ici 2050, si l’on veut limiter le réchauffement à moins de 2°C en 2100, conformément à l’Accord de Paris. L’objectif 2T figure dans la Stratégie nationale bas carbone. Or l’empreinte moyenne d’un Français se situe entre 9 et 10 tonnes… Parmi la vingtaine de personnes présentes autour de la table, beaucoup sont déjà sensibilisées et impliquées, à en croire la moyenne des consommations de chacun, préalablement calculée : 7,6 tonnes d’équivalent CO2.

La plupart des participants ont déjà fait la Fresque du Climat. L’atelier 2Tonnes est un outil complémentaire de formation et sensibilisation aux enjeux du changement climatique. « Nous avons fait un séminaire « résilience », avec le scénario Transition(s)2050 de l’Ademe. Quand nous sommes passés de l’échelle monde à celle du département, nous nous sommes rendus compte que nous n’étions pas au niveau, chez les élus » déclare une participante. Le jeu 2Tonnes donne des cartes pour passer à l’action, tout en complétant la prise de conscience de l’ampleur des changements à accomplir.

Choix individuels et collectifs concrets

Les 25 ans qui nous séparent de 2050 sont compressés en trois heures de temps. Arriverons-nous à atteindre les 2T/personne grâce à nos choix individuels et collectifs ? Changer de voiture, remplacer la viande rouge par de la blanche ou du végétal, mais aussi arbitrer sur les investissements énergétiques nationaux, choisir entre imposer des quotas carbone ou financer un plan d’éducation… Les options sont ouvertes, le temps pour débattre très limité… Et les couleurs politiques autour de la table variées ! Un simulateur Web nous affiche en direct les résultats de nos choix cumulés, sur la courbe de nos émissions. Nous tentons collectivement de l’infléchir pour conserver une planète habitable…

Ce jour là, malgré le degré de conscience de l’équipe, nous n’avons pas réussi à sauver le climat, réduisant malgré tout drastiquement nos émissions, à un peu plus de 3 tonnes/an/personne. Tiphaine Ardouin, adjointe au maire de Bordeaux (EELV), chargée de la démocratie permanente reconnaît qu’elle n’arrive pas à opérer certains changements personnels, dont elle a pourtant envie. Mais elle a bien noté l’impact de l’engagement public, pour embarquer plus de monde. « Je souhaite faire l’atelier 2Tonnes à la municipalité de Bordeaux pour passer à l’action sur des leviers immédiats. » déclare-t-elle en fin d’atelier. Le député Fabien Lainé (Modem) a fait faire la Fresque du Climat à son équipe, quand il était maire de Senguinet (4500 hab. Landes) : « les élus les moins sensibles au sujet m’en parlent encore aujourd’hui… ».

Massifier la formation dans toutes les catégories de fonctionnaires

Ces deux ateliers sont suivis d’une discussion pour envisager des solutions entre participants. L’instigateur de ce panel test sur 2Tonnes, Aurélien Sebton, dirigeant de Koncilio, s’est fait une spécialité de la formation des collectivités à la transition écologique. « Depuis un an, après quelques incendies, il est plus facile de trouver des volontaires à la formation qu’il y a quatre ans » remarque-t-il un brin sarcastique. Il fait intervenir des scientifiques de renom, comme Gilles Boeuf, Christophe Cassou ou François Gemenne, dans des groupes qui mélangent élus et agents de toutes catégories.

Sa méthode serait à l’image de ce que déploie actuellement le gouvernement dans son plan de formation national de 28 heures sur 3 mois pour les 25 000 fonctionnaires d’État. « Nous voulons massifier cette formation qui sera ouverte à la fonction publique territoriale et hospitalière » déclare Ulysse Dorioz, conseiller auprès du ministre Stanislas Guérini. Le plan est prévu jusqu’en 2027. « Ce qui représente 3000 personnes formées par mois » souligne le conseiller. Les compétences scientifiques et écologiques visées concernent non seulement le changement climatique mais aussi l’effondrement de la biodiversité et la raréfaction des ressources.