Concession de service public : pour la collectivité, les biens de retour étaient en mauvais état

Commande publique

Publié le 17/02/2023 • Par Léna Jabre • dans : Jurisprudence, Jurisprudence finances

Dans le cadre d’une concession de service public mettant à la charge du cocontractant les investissements correspondant à la création ou à l’acquisition des biens nécessaires au fonctionnement du service public, l’ensemble de ces biens, meubles ou immeubles, appartient, dans le silence de la convention, dès leur réalisation ou leur acquisition à la personne publique.

Le contrat peut attribuer au concessionnaire, pour la durée de la convention, la propriété des ouvrages qui, bien que nécessaires au fonctionnement du service public, ne sont pas établis sur la propriété d’une personne publique, ou des droits réels sur ces biens, sous réserve de comporter les garanties propres à assurer la continuité du service public, notamment la faculté pour la personne publique de s’opposer à la cession, en cours de concession, de ces ouvrages ou des droits détenus par la personne privée.

Le juge rajoute qu’à l’expiration de la convention, les biens qui sont entrés, en application de ces principes, dans la propriété de la personne publique et ont été amortis au cours de l’exécution du contrat font nécessairement retour à celle-ci gratuitement, sous réserve des clauses contractuelles permettant à la personne publique, dans les conditions qu’elles déterminent, de faire reprendre par son cocontractant les biens qui ne seraient plus nécessaires au fonctionnement du service public.

Le contrat qui accorde au concessionnaire, pour la durée de la convention, la propriété des biens nécessaires au service public autres que les ouvrages établis sur la propriété d’une personne publique, ou certains droits réels sur ces biens, ne peut, sous les mêmes réserves, faire obstacle au retour gratuit de ces biens à la personne publique en fin de concession.

Dans cette affaire, une communauté de communes a demandé au juge des référés du tribunal administratif de prescrire une expertise en vue de constater les désordres affectant son réseau distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision. Elle fait valoir que le société aurait méconnu ses obligations contractuelles notamment en ce qui concerne l’entretien des ouvrages et la maintenance du réseau et demande la prescription d’une expertise dans le cadre d’un litige qu’elle envisage d’initier sur le fondement de la responsabilité contractuelle de l’entreprise.

Mais le juge relève n’apporte aucun élément prouvant ces affirmations.