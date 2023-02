La préparation, un passage nécessaire mais pas toujours suffisant

CONCOURS

Bachoter et s’entraîner restent les meilleurs moyens de réussir. Encore faut-il pouvoir le faire dans de bonnes conditions.

« Je me suis préparé seul grâce à deux chaînes YouTube et aux informations que j’ai trouvées sur des sites internet », rapporte Rija Clockers, contractuel de la FPT à Mayotte qui, malgré des heures innombrables à réviser, n’a pas été reçu à l’écrit.

Karim, adjoint administratif dans le domaine des marchés publics, s’est, quant à lui, « toujours préparé avec le CNFPT ». A plusieurs reprises candidat malheureux au concours de rédacteur, il se souvient que « la seule fois où il y est allé les mains dans les poches, c’est finalement celle où il l’a raté de peu ! » Tant de paramètres entrent en ligne de compte dans la réussite à un concours qu’il serait hasardeux d’en conclure quoi que ce soit.

Travail en réseau

Le CNFPT reste incontournable. Mais il n’a pas la main sur les non cadres qui se présentent aux concours externes. « Il nous faudrait nouer des partenariats avec Pôle emploi sur les métiers de la petite enfance en particulier, et avec les universités, l’Éducation nationale, les centres de formation d’apprentis, pour développer des préparations intégrées à certaines formations et ainsi toucher ceux qui ne sont pas déjà en poste dans la FPT. Ce n’est pas l’argent qui manque, c’est le travail en réseau », estime France Burgy, directrice générale du CNFPT.

Pour les concours externes, des ­préparations collectives sont notamment proposées au sein des instituts de préparation à l’administration générale (Ipag) rattachés aux universités qui disposent parfois aussi d’une offre de formation continue. Se préparer à distance est également possible par l’intermédiaire du Centre national d’enseignement à distance (Cned) avec lequel la FNCDG a conclu un partenariat fin 2022, afin de mieux faire connaître son offre tutorée.

Encadrement supérieur

L’investissement en temps que demande la préparation d’un concours constitue à la fois un frein pour les agents en poste et une condition de leur réussite. En particulier pour ceux qui visent les cadres d’emplois les plus élevés. Or, les modalités proposées actuellement ne seraient pas suffisantes pour permettre de préparer convenablement les concours « A+ », comme celui d’administrateur, à en croire Antonin Le Moal, directeur des ressources humaines de la ville et de la métropole de Rennes (43 communes, 5 300 agents, 457 400 hab.).

Le DRH fait le parallèle avec les élèves de l’Institut de la gestion publique et du développement économique (organisme de formation continue des agents de l’État), avec lesquels les territoriaux sont en concurrence, et qui, eux, « ne font que ça pendant un an », relève-t-il. Quand les cadres de la FPT n’ont que deux à quatre jours de regroupement, quatre à cinq concours blancs et une préparation à l’oral de quatre jours et demi pour les admissibles. « Il faut que nous arrivions à faire évoluer le statut de préparationnaires comme à l’Etat. Encore faut-il que les employeurs acceptent de laisser partir leurs agents », observe France Burgy.

Les débuts timides des « prépas talents » Réservées aux étudiants boursiers et aux demandeurs d’emploi, les « prépas talents » ont vocation à préparer pendant un an, au sein d’écoles de service public, ­d’universités et d’instituts d’études politiques, aux concours de catégories A et A+. Chaque étudiant bénéficie d’une formation intensive, d’un tutorat renforcé et reçoit une bourse de 4 000 euros. L’Institut national des études territoriales est partenaire de deux classes (sur les quelque 70 ouvertes en 2021 dans ­l’Hexagone) à Nantes (avec l’université et ­l’institut ­régional d’administration) et ­Strasbourg (avec Sciences-po). A l’issue de l’année 2021-2022, sur un total de 33 élèves accueillis dans les deux villes (sur un potentiel de 48), sept ont été admis à un concours « A+ » et neuf à un concours de niveau A. L’expérimentation de ces classes préparatoires doit faire l’objet d’une évaluation nationale d’ici à fin juin 2024. Dans la FPT, les employeurs et l’Association des DRH des grandes collectivités plaident pour l’élargissement du dispositif au-delà du seul concours d’administrateur.

