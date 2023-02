Concours : des épreuves hors-sol

CONCOURS

Publié le 21/02/2023 • Par Maud Parnaudeau • dans : A la une, A la Une RH, France, Toute l'actu RH

Niveau trop élevé, écrits trop scolaires, questions orales trop pointues… Les candidats aux concours ne sont pas tendres avec les épreuves, qui ne permettraient pas, selon eux, d’évaluer leurs aptitudes.

Les aspirants au concours ne remettent pas en cause son principe, mais les épreuves, qu’ils jugent désuètes, tant dans leur contenu que dans leur forme : trop de connaissances théoriques et pas assez d’évaluations des compétences réelles, qui s’ajoutent à l’anachronisme que constitue pour ­certains le fait d’écrire à la main.

« C’est archaïque ! Écrire avec un stylo, je n’y arrive plus. Cela joue en plus sur l’orthographe », estime ­Marilyne ­Morin, cheffe du service de la commande publique de Saint-Brieuc et de la communauté ­d’agglomération Saint-Brieuc Armor (32 communes, 1 700 agents, 151 800 hab., Côtes-­d’Armor).

Il n’est, pour l’heure, pas question d’envisager une quelconque dématérialisation des épreuves, si l’on en croit la Fédération nationale des centres de ­gestion (FNCDG).

Après son échec à deux reprises au concours d’attaché, « malgré une bonne préparation et la confiance de ses supérieurs », ­Marilyne ­Morin s’est résolue à prendre une ­disponibilité pour être ­recrutée comme contractuelle sur un poste de ­catégorie A.

Pas tous égaux

Au-delà de la forme, dont beaucoup s’accommoderont, c’est surtout sur le fond que le bât blesse. « J’ai un master 2 en administration générale. J’ai toujours voulu travailler dans le service public. Mais les concours m’ont aussi toujours questionnée », avoue J­ustine, 28 ans, qui travaille dans la fonction publique hospitalière sous contrat (et qui tient, avec d’autres témoins, à conserver l’anonymat).

Et d’ajouter que « la première phase de sélection se fait sur des savoirs extrêmement académiques. En termes d’égalité d’accès, on n’est pas du tout sur le même plan. Pas grand monde n’a le niveau pour passer un concours externe. Seuls ceux qui ont suivi un cursus spécifique peuvent réussir ».

De l’échec à la démission

Titulaire du grade de rédacteur principal de deuxième classe, ­Marion ­Laisement, ancienne directrice des ressources humaines ­d’Audenge (140 agents, 9 200 hab., ­Gironde), a passé le concours interne d’attaché, après douze ans dans la FPT : « Je n’avais pas révisé les notions très basiques, je me suis fait surprendre. Les questions que j’ai eues à l’oral ne permettaient pas de juger de mon expertise. »

Échouer à ce concours a été pour elle la goutte d’eau. Elle a décidé de démissionner de la fonction publique. « Le statut de fonctionnaire n’a plus d’intérêt pour des postes de cadre », affirme-t-elle. Céline Hay, agente territoriale spécialisée des écoles maternelles (Atsem), se souvient, quant à elle, d’un oral avec « beaucoup de questions sur la FPT et sur le Covid, mais pas sur le métier ».

Elle n’est pas la seule à déplorer une déconnexion avec la réalité de l’activité. « J’ai passé un oral avec des mises en situation, certes, mais qui allaient beaucoup trop dans le détail », rapporte ­Justine. Le savoir-être, tant recherché par les employeurs, n’est pas davantage évalué. « On ne m’a jamais questionnée sur qui je pouvais être en tant que professionnelle. On ne cherche pas à comprendre votre ­personnalité », regrette-t-elle.

Mise en perspective

Pourtant, les épreuves ont été professionnalisées ces dernières années. Rien à voir avec ce qui était demandé avant. « Dans les années 1990-2000, il y avait encore une sublimation de la connaissance et du raisonnement intellectuels. Aujourd’hui, pour éviter la suprématie du “tout théorie”, les sujets sont nourris de ­documents ­support. Pour les oraux, on cherche à vérifier les capacités globales du futur agent, en faisant des allers-retours entre ses connaissances théoriques et leur mise en perspective pratique », soutient ­Arnaud Legras, formateur et intervenant au Centre national de la fonction publique territoriale.

« Les concours ont vraiment été allégés s’agissant du nombre d’épreuves et des savoirs théoriques. Ils prennent plus en compte les aspects professionnels, se basent davantage sur la réalité du terrain et sur ce qui se joue dans les collectivités », affirme également ­Xavier ­­Bastard, président de la commission « concours » de l’ANDCDG .

Le décalage ne concernerait plus que quelques filières, une poignée de cadres d’emplois – adjoint technique et technicien territoriaux – ou le concours interne d’ingénieur. « Pour le reste, les sujets sont concrets. Ils font appel à des facultés d’analyse et de réflexion », assure ­Jacqueline ­Brière, directrice des concours du centre interdépartemental de gestion (CIG) de la grande couronne d’Ile-de-France (1 100 collectivités, 45 000 agents).

Classement objectif

Et s’il y avait maldonne sur ce qui est attendu ? Les candidats voient dans le concours un mode de recrutement, quand il constitue un outil de sélection. Sa finalité « n’est pas d’identifier les meilleurs éléments au regard des profils recherchés, mais d’établir un classement non contestable des candidats », déplorait d’ailleurs le conseiller d’État Jean-Ludovic ­­Silicani en 2008 dans son « Livre blanc sur l’avenir de la fonction publique ».

En interne en particulier, les candidats s’attendent à devoir prouver leurs compétences, pas à connaître l’environnement territorial sur le bout des doigts. « Ils confondent le grade et l’emploi. Le concours a vocation à vérifier le socle commun de connaissances nécessaires à l’entrée dans un grade qui, ensuite, vous ouvre une galaxie d’emplois », rappelle Olivier Ducrocq, président de l’ANDCDG.

« Les candidats doivent montrer qu’ils ont vocation et envie de travailler dans la fonction publique », confirme France Burgy, directrice générale du CNFPT. Ce malentendu se retrouve dans les recours, de plus en plus nombreux, pour contester les évaluations.

« Les candidats méconnaissent le principe même du concours. Si le seuil d’admission est à 15,84, ils ne comprennent pas pourquoi avec 15,82 ils ne sont pas reçus et vont chercher dans leur copie le 0,02 point qui manque », constate ­Patricia ­Méchain, directrice générale adjointe des services du CIG grande couronne.

Sur la copie, des garanties d’objectivité Chaque candidat au concours a l’assurance que sa copie sera notée deux fois par des correcteurs qui ne se connaissent pas, mais qui vont ensemble discuter pour parvenir à une note harmonisée. Si l’écart entre leurs notes respectives est supérieur à deux, ils reprennent la copie. Une relecture par une troisième personne est possible si les deux correcteurs ne se mettent pas ­d’accord. Les entretiens oraux sont réalisés par trois personnes au minimum : un élu, un expert de la filière et un autre agent. Des notes de cadrage, élaborées par la cellule pédagogique nationale qui produit les sujets de concours, sont adressées aux membres des jurys et aux examinateurs. Les organisateurs de concours – centres de gestion et CNFPT – interviennent en plus pour les briefer.

« Il aurait fallu que je m’en tienne à une analyse des documents, rester plus théorique » Léa-Audrey Réa, directrice adjointe du centre de gestion du Finistère (400 collectivités, 20 000 agents), chargée de la coopération bretonne « Je suis contractuelle mais j’ai passé le concours d’attaché territorial trois fois. Je n’ai pas été admissible la première fois. La deuxième, j’ai été recalée à l’oral et, la troisième, j’ai à nouveau échoué aux écrits. Le problème, c’est la manière dont sont conçues les épreuves. Les écrits sont trop théoriques. Il faut renverser la table ! Quand j’ai été admissible, la deuxième fois, j’avais strictement suivi la méthode de la note de synthèse sur un sujet que je ne connaissais pas. J’ai ensuite bien préparé mon oral avec des membres de jurys de concours. Mais le jour J, quand j’ai dit aux examinateurs que j’étais agent public sur des fonctions de cabinet, comme on me l’avait conseillé, j’ai bien vu que le jury se fermait. Peut-être parce que, selon eux, un politique ne ­pouvait pas être un administratif ? La troisième fois, j’ai eu comme thème les 1 607 heures. Cela tombait bien puisque je venais justement de les mettre en place. Finalement, je maîtrisais “trop” le sujet. Il aurait fallu que je m’en tienne à une analyse des documents, rester plus théorique. Le concours s’est peut-être professionnalisé à l’oral, mais pas à l’écrit. J’ai vraiment eu le sentiment que la fonction publique territoriale ne voulait pas de moi… »

Cet article est en relation avec le dossier