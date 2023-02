Vite, dépoussiérons le concours !

FORMATION

Alors que la fonction publique territoriale peine déjà à recruter, le concours constitue un frein supplémentaire à son attractivité. Si son principe n’est pas remis en cause en tant que tel, ses modalités apparaissent en décalage avec l’époque.

Chiffres-clés - 20 % de candidats inscrits aux concours (internes et externes) entre 2015 et 2019 (- 47 % si l’on inclut l’année 2020).

La volonté de dépoussiérer les concours de la fonction publique ne date pas d’hier. Michel Rocard, alors Premier ministre, suggérait déjà en 1989 l’introduction d’épreuves « techniques » et « valorisant la pratique professionnelle ». Missions et rapports n’ont cessé, depuis, d’en appeler à une simplification et à une professionnalisation de ce mode de sélection, censé garantir l’égal accès aux emplois publics. Mais dont l’académisme n’est finalement favorable qu’à ceux qui en maîtrisent les codes.

La loi de transformation de la fonction publique d’août 2019 a déjà fait sauter quelques verrous en étendant la possibilité d’organiser des concours sur titres dans toutes les filières. Elle prévoit également la mise en place d’un dispositif expérimental de titularisation sans concours des apprentis en situation de handicap au terme de leur formation.

Évaluer les aptitudes ­relationnelles

La sénatrice du Rhône Catherine Di Folco (LR), très active sur le sujet, a proposé dans la foulée de favoriser « le recours à des épreuves pratiques, tant à l’écrit qu’à l’oral » et de développer « les épreuves collectives de mise en situation, permettant au jury d’apprécier les aptitudes ­relationnelles des candidats ».

Ce qui est désormais prévu lors de la phase d’admission des concours ­d’administrateur et d’ingénieur en chef. Fin 2022, elle rappelait une nouvelle fois la nécessité « de mettre un terme aux décalages qui peuvent persister entre certaines épreuves et la nature des missions que le candidat sera amené à exercer et les compétences dont il devra faire preuve ». Une déconnexion d’autant plus dommageable qu’elle agit comme un repoussoir pour certains candidats, au moment où les collectivités peinent déjà à recruter.

Opération « déringardisation »

« Nous devons trouver des moyens pour que le concours ne soit pas ringard et réponde aux évolutions de la société, sans pour autant le brader. Je ne suis pas pour la professionnalisation à outrance », indique, pour sa part, ­Olivier ­Ducrocq, président de l’Association nationale des directeurs et directeurs adjoints des centres de gestion (ANDCDG).

Le rythme d’organisation des concours (tous les deux et parfois trois ou quatre ans) ne serait pas non plus « adapté aux besoins de recrutement des collectivités » et s’avérerait « dissuasif pour les candidats qui ne peuvent pas toujours attendre », comme le relève le rapport sur l’attractivité de la FPT, qui pointe par ­ailleurs les difficultés à ­recenser les besoins.

A chaque concours son public Concours externe : candidats ayant un niveau de diplôme déterminé.

Concours interne : agents déjà en poste, après une durée minimale de service.

Troisième concours : personnes justifiant d’une activité professionnelle ou d’un mandat local pendant une durée déterminée. Réservé à certains types d’emploi.

Examens professionnels : titulaires, dans le cadre de la promotion interne. Organisés sous forme d’entretiens.

Concours sur titres /sur épreuves : sélection sur dossier, avec parfois des épreuves.

