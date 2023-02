« La première mission de l’agriculture doit être l’alimentation et pas le stockage du carbone »

Publié le 16/02/2023 • Par Isabelle Verbaere • dans : actus experts technique, Europe

Le Comité européen des régions met en garde contre les risques de dérive de la certification carbone, nouveau système de rémunération des agriculteurs qui contribuent au stockage du carbone dans le sol, dans un avis publié le 8 février. Son rapporteur, Loïg Chesnais-Girard (Parti socialiste européen), président de la région Bretagne, explique pourquoi les régions sont les mieux placées pour mettre en place des garde-fous.

Comment les agriculteurs peuvent-ils participer à l’objectif européen de neutralité carbone ?

Ils le peuvent notamment en adoptant des pratiques agricoles qui favorisent le stockage du carbone dans le sol : l’agroforesterie, le non-labour, le maintien des prairies permanentes, la plantation de haies, la restauration des zones humides. Différentes initiatives sont conduites en Europe, et en particulier en France, pour favoriser ces pratiques : des agriculteurs sont rémunérés par des entreprises pour le carbone stocké. L’Europe veut normaliser ce système de « certification carbone » pour accélérer la mutation des secteurs économiques, notamment de l’agriculture, réduire les émissions et augmenter le stockage du carbone. Ce dispositif sera indépendant des aides publiques accordées dans le cadre de la PAC et constituera un complément de revenu pour le monde agricole.

La Commission européenne a publié une proposition de règlement qui établit le cadre de cette certification en novembre 2022. Quelle est la prochaine étape ?

Une discussion va s’engager entre le Parlement européen, la Commission et les Etats membres. Elle doit aboutir, courant 2024, par la publication d’une norme européenne. Une tonne de carbone sera identifiée de la même manière partout sur le territoire européen, de la Suède à l’Italie. Le Comité européen des régions (CDR), assemblée d’élus qui représentent les territoires des 27 Etats membres, a élaboré un avis sur cette proposition de règlement, dont je suis le rapporteur. Il s’agit pour le CDR d’éclairer les discussions.

Dans cet avis, vous mettez en garde contre le risque de financiarisation de l’agriculture, d’accaparement des terres. Que craignez-vous ?

Que les certificats carbone rapportent plus aux agriculteurs que l’alimentation humaine. Prenez un éleveur avec 80 vaches, nourries sur prairies. Demain, il pourrait

