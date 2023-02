Culture : les associations contraintes de réduire leur offre

Culture

Les associations culturelles cumulent les difficultés. C’est ce qui ressort du cinquième baromètre de leur coordination nationale (Cofac). Sans intensification du soutien des collectivités et de l’Etat, 2023 s’annonce une année « dévastatrice ».

Entre épuisement et combativité. Ainsi se résume l’état d’esprit des responsables d’associations culturelles, au regard du cinquième baromètre de la Coordination des fédérations et associations de culture et de communication (Cofac) publié le 13 février. L’enquête a été réalisée entre le 21 décembre 2022 et le 26 janvier 2023.

Le secteur associatif face à des difficultés en cascade

Parmi les causes de cet épuisement figure l’accumulation de difficultés. Car, outre la crise énergétique, les associations encaissent des chocs financiers en série : hausse des coûts des transports, des prix pratiqués par leurs prestataires (fourniture de repas, de matériel..) et ou leurs fournisseurs d’équipements, majoration des coûts de location de locaux et de salles, ou encore augmentation de la ...

