Emploi public territorial : zoom sur les recrutements en Bretagne

Travailler en Bretagne

Côtes-d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine et Morbihan : dans les quatre départements bretons, les employeurs territoriaux recrutent. Où, qui, pourquoi ? Le point sur les tendances de l'emploi public territorial en Bretagne, grâce à deux publications récentes des centres de gestion de la région.

Deux publications récentes (1) des centres de gestion bretons (Côte-d’Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine et Morbihan) font un point sur les tendances de l’emploi public territorial régional. Avec un éclairage sur les motifs des offres d’emploi (et leur évolution), qui aide à comprendre les besoins des recruteurs bretons, et un autre sur les nominations.

Repères : Vacance d’emploi, offre d’emploi, création d’emploi et nomination : de quoi parle-t-on ? On parle de vacance d’emploi lorsqu’un poste est libéré dans la collectivité territoriale à la suite d’un départ définitif ou temporaire d’un agent, et de création d’emploi lorsqu’un poste est créé par la collectivité territoriale pour satisfaire un besoin nouveau.

Dans ces deux cas, l'employeur territorial est tenu, légalement, d'effectuer une déclaration de vacance d'emploi (DVE) au centre de gestion (CDG) auquel il est affilié. Ce CDG doit alors en assurer la publicité en préfecture.

C'est alors que l'employeur peut publier l'offre d'emploi correspondant à la DVE sur différents canaux, LaGazette.fr, par exemple.

Dans la fonction publique territoriale, la nomination est l'acte légal qui finalise le recrutement des agents titulaires et contractuels.

En Bretagne, un marché de l’emploi public territorial dynamique

Au niveau national, le volume des offres d’emploi a été multiplié par deux entre 2016 et 2020. La Bretagne participe de cette forte dynamique. Selon les chiffres des quatre centres de gestion (CDG) bretons, le nombre d’offres d’emploi a augmenté de 82% entre 2015 et 2020.

cliquez sur le graphique pour l’agrandir

Certes, comme partout en France, cette croissance des offres de recrutements marque ensuite une pause, pandémie de Covid19 oblige. Mais en Bretagne, au premier semestre 2022, le nombre d’offres d’emploi affiche une hausse de 8% par rapport à 2021, tandis que celui des déclarations de vacance d’emploi (DVE) progresse de 16%, par rapport à 2021. Il est à noter que 84% des offres proposent des emplois à temps complet.

Bretagne : les nominations 2020 à la loupe C’est en Bretagne que les nominations de contractuels sont les plus faibles (26%, contre 47% à l’échelle nationale).

(26%, contre 47% à l’échelle nationale). Plus de trois nominations sur 10 sont liées à un recrutement direct en catégorie C. Mais ce taux accuse une baisse très nette par rapport à 2019.

sont liées à un Mais ce taux accuse une baisse très nette par rapport à 2019. Les mutations internes et externes représentent 38% des nominations, 11% ont pour motif une modification du temps de travail.

représentent 38% des nominations, 11% ont pour motif une modification du temps de travail. Les nominations suite à la réussite d’un concours forment 7% seulement du total .

forment . Concernant la répartition par familles de métiers, trois d’entre elles concentrent la majeure partie des offres : « Animation et services à la population » pour presque la moitié des nomination, « Interventions techniques », à hauteur de 25%. La famille « pilotage, management et gestion des ressources » représente, elle, 23% des nominations.

L’Ille-et-Vilaine concentre 42% des offres d’emploi

Le pays de Rennes loin devant, avec 28% des offres d’emploi territoriales de Bretagne

Les quatre centres de gestion bretons ont affiné leur analyse de la répartition géographique des offres, avec une étude par pays. La Bretagne en compte 21. Avec 28% des offres d’emploi, le pays de Rennes caracole loin devant celui de Saint-Brieuc (12% des offres). Suivent les pays de Brest, de Cornouaille et de Vannes. Les 19 autres pays représentent chacun moins de 5% des offres.

cliquez sur la carte pour l’agrandir

Principaux recruteurs en Bretagne : les communes et les EPCI

La Bretagne compte 59 EPCI et 1 203 communes. Comme le montre le graphique ci-dessus, EPCI et organismes communaux forment ici le gros du peloton des recruteurs, suivis par les conseils départementaux et les établissements d’action sociale.

Parmi les communes, ce sont celles dont le nombre d’habitants se situe entre 5 000 et 10 000 habitants qui publient le plus d’offres d’emploi (22% des offres), et le plus faible pour celles peuplées de 20 000 à 50 000 habitants (lire le « Panorama 2020 »).

Les départs à la retraite et la mobilité, le principal moteur des recrutements

Le premier motif de publication des offres, observent les centres de gestion bretons, reste la radiation des cadres. Celle-ci intervient, notamment, lors du départ d’un agent à la retraite ou s’il doit quitter la fonction publique pour des raisons médicales (invalidité) notamment.

Au niveau national, la Fédération nationale des centres de gestion (FNCDG) recense plus de 50 581 départs à la retraite en 2020, dont un départ sur 10 pour invalidité (3% des effectifs de la territoriale). Une grande partie des départs concernent les filières technique (54%) et administrative (25%), et plus de la moitié concerne des agents communaux (55%).

C’est en Bretagne que le nombre de départs à la retraite a le plus augmenté en 2016 et 2020 (28%) (2). Le nombre des offres liées à ce premier motif continue d’ailleurs d’augmenter au premier semestre 2022 (+12% par rapport à 2021).

Cependant, soulignent les centres de gestion, les taux d’augmentation du nombre d’offres d’emploi les plus forts concernent les mutations vers une autre collectivité et les mobilités internes (respectivement, +20 et +24% par rapport à 2021).

Le nombre d’offres liées à une création d’emploi (21% de l’ensemble), lui, reste stable entre 2021 et 2022 (voir le graphique ci-dessous).

Ces motifs identifiés, on comprend mieux quels sont les besoins des recruteurs territoriaux. Les deux publications des CDG bretons proposent ainsi plusieurs « palmarès » des familles de métiers et des métiers qui recrutent en Bretagne.

Top 5 des familles de métiers qui recrutent en Bretagne

Top 5 des métiers les plus recherchés en Bretagne

Les 6 métiers les plus recherchés par départements

Quelques métiers sont plus particulièrement recherchés en Bretagne, soulignent les centres de gestion dans leur « Panorama 2020 » : aide-médicopsychologique, chargée d’accueil, agent d’entretien et d’exploitation de la voirie et réseaux, et cuisinier.

Dans quelles filières les employeurs territoriaux bretons recrutent-ils le plus ?

Comparées aux données à l’échelle nationale, celles de la Bretagne montrent qu’on recrute davantage dans la filière technique (35% à l’échelle nationale), et moins dans la filière administrative (33% à l’échelle nationale).

Face aux difficultés de recrutement, les centres de gestion bretons (Côtes d’Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan) viennent de lancer (janvier 2023) le portail de recrutement DEN.bzh. Celui-ci propose non seulement des offres d’emploi, mais aussi des formations, des rencontres emploi, etc. Den pour « être humain » en breton. Alors, restons (devenons…) den.

