« L’État doit accélérer l’aide aux collectivités pour rénover leur bâti scolaire »

Publié le 16/02/2023 • Par Olivier Schneid • dans : A la Une Education et Vie scolaire, Actu expert Education et Vie scolaire, France

Président de la mission « Bâti scolaire à l’épreuve de la transition écologique », le sénateur (Union centriste) de la Moselle Jean-Marie Mizzon espère dégager des pistes pour mener à bien un chantier « dont le coût global fait frémir ». Si l’argent est le sujet majeur, il faut selon lui aussi apporter aux collectivités de l’ingénierie et simplifier les procédures.

Comment va s’organiser le travail de la mission « Bâti scolaire à l’épreuve de la transition écologique » que vous présidez ?

Après avoir entendu la semaine dernière l’auteur d’un rapport de 2020 sur la rénovation énergétique des bâtiments scolaires, François Demarcq, et mercredi 15 février, un chercheur et des représentants de l’association Amorce, nous allons auditionner toute une panoplie d’acteurs susceptibles de nous aider à avancer sur ce sujet. Parmi eux, les ministres de l’Éducation nationale, Pap Ndiaye, ainsi que celui de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, Christophe Béchu.

Nous effectuerons aussi des déplacements sur le terrain. Au rythme de deux à trois auditions par semaine, l’objectif est d’aboutir à la présentation d’un rapport d’ici à la fin de la session parlementaire, en juin, avec des préconisations en matière de réduction des consommations d’énergie des bâtiments scolaires, publics et privés.

Un vaste chantier…

… dont le coût global fait frémir : on parle de dépenses de l’ordre de 40 milliards d’euros à engager d’ici 2030 pour les bâtiments scolaires avec pour finalité leur performance énergétique, nous a dit François Demarcq : c’est gigantesque. Ce serait plus encore si l’on décidait d’y inclure des équipements de type bibliothèque ou médiathèque, mais je ne sais pas si on ira jusque-là. Traiter écoles, collèges et lycées, c’est déjà beaucoup. L’objectif est d’apporter le regard du Sénat sur ce qu’il est urgent de faire, d’explorer les voies de financement possibles.

Précisément, le Sénat examine à partir de jeudi 16 février une proposition de loi ouvrant la voie au tiers-financement pour les collectivités territoriales désireuses d’engager des travaux de rénovation énergétique, dans le cadre d’un dispositif expérimental de cinq ans. Qu’en pensez-vous ?

C’est là une piste à mettre en œuvre, et je voterai pour ma part cette proposition de loi, qui a recueilli l’unanimité à l’Assemblée nationale, il y a dès lors peu de risque que ce ne soit pas le cas au Sénat. Mais il faudrait être très optimiste pour imaginer que ce soit là la solution à l’ensemble du problème. Ne nous leurrons pas. On nous dit que le tiers se financerait sur les économies d’énergie réalisées grâce à la rénovation, seulement, elles ne suffiront pas : il faudra donc trouver d’autres sources pour couvrir la totalité des travaux.

L’État propose différents dispositifs, comme le Fonds vert. Mais Christophe Béchu nous a confié la semaine dernière que les demandes sont déjà tellement nombreuses que les deux milliards d’euros qui lui sont dédiés risquent d’être très vite épuisés. C’est la preuve que les besoins sont énormes – on parle de milliers de projets, par exemple, le préfet de mon département, la Moselle, est fortement sollicité. Constater que les maires veulent se saisir de cette opportunité d’un cofinancement couvrant jusqu’à 80% de leur investissement, c’est une bonne chose, mais cela ne suffira pas.

La semaine dernière, votre collègue sénateur (Union centriste) Pierre-Antoine Lévi a interpellé le gouvernement en parlant d’une « situation inacceptable en 2023 », avec des élèves « emmitouflés » l’hiver tandis que des classes sont « de véritables étuves » l’été. « Les collectivités souhaitent rénover leur parc de bâti scolaire, mais beaucoup ne le peuvent pas », a-t-il ajouté, en évoquant le cas des plus petites d’entre elles…

C’est exact, et cela vaut pour le financement, mais aussi pour l’ingénierie. Concernant le premier point, vous avez beau avoir une subvention de 80%, il vous faut trouver les 20% restants. Or, avec la baisse de l’épargne des communes, liée à la stagnation voire la diminution de la dotation globale de fonctionnement (DGF) et à l’augmentation des coûts de l’énergie, les capacités d’auto-financement se réduisent. Et, même si toutes les collectivités connaissent ce phénomène, cela est encore plus le cas pour les petites communes, qui, de plus, manquent d’ingénierie. Contrairement aux villes importantes, aux départements et aux régions.

L’État doit donc donner un coup d’accélérateur dans l’affectation de moyens à la rénovation énergétique, c’est la question centrale : qu’il n’en reste pas aux déclarations d’intention, aux déclamations, sinon, on n’atteindra jamais les objectifs qu’on s’est assignés. Je peux comprendre que le gouvernement ne dispose pas de moyens illimités. Mais si c’est une priorité, donnons-nous en les capacités. Sinon, on en parlera encore dans vingt ans.

L’argent est la « question centrale », dites-vous, cela signifie-t-il que des subventions massives résoudraient tout ?

Non, car se pose aussi la question des délais de mise en œuvre. Les élus me disent être interpellés par leurs habitants, qui trouvent que ça ne va pas assez vite. Ceux-ci ne mesurent pas combien il est difficile pour un maire de mener un projet à son terme. C’est un autre sujet que la mission sera amenée à aborder.

La complexité des procédures est devenue une préoccupation de tous les instants pour les maires, ils me le disent tous : « C’est fatigant, on passe notre temps à compléter des dossiers, ce n’est jamais suffisant, c’est trop lourd. » Or, chaque fois que l’on entreprend de simplifier, en réalité, on complique. Le Code général des collectivités territoriales (CGCT) a triplé de volume en vingt ans. La présidente de la délégation sénatoriale aux collectivités territoriales et à la décentralisation, Françoise Gatel, a lancé un chantier pour aller vers la simplification, c’est un problème récurrent.