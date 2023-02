Rénovation énergétique : les fragilités d’une politique publique passées au crible par le Sénat

Logement

Publié le 16/02/2023

Pourquoi les politiques publiques en matière de rénovation énergétique menées depuis une quinzaine d’années n’ont-elles pas permis de tenir les objectifs fixés ? Pour y répondre, le Sénat a créé une commission d’enquête. Parmi les représentant(e)s politiques entendu(e)s, cinq anciennes ministres, du Logement et de la Transition écologique, ont été auditionnées le 13 février.

Lancée à la demande du Groupe Écologiste – Solidarité et Territoires, la commission d’enquête sénatoriale sur l’efficacité des politiques publiques en matière de rénovation énergétique doit permettre d’identifier les freins à la massification de l’amélioration thermique des bâtiments, et des logements en particulier. Quel bilan les anciennes ministres tirent-elles de leur exercice ? Quel jugement portent-elles sur les dispositifs mis en place ? “La rénovation énergétique bute-t-elle sur des questions de financement, de réglementation, de méthode ou d’inconstance ?”, a questionné la sénatrice (LR) Dominique Estrosi-Sassone, présidente de la commission, le 13 février.

Pour Cécile Duflot, ancienne ministre de l’Égalité des territoires et du Logement (2012-2014), “le morcellement des acteurs en charge des dossiers”, et la complexité des enjeux expliquent en partie la “sous-consommation massive” des financements dédiés à la rénovation thermique au moment de sa prise de fonction. L’initiatrice de la loi Alur pointe également du doigt la fragilité du fonctionnement budgétaire de l’Anah, ainsi que la vision “court-termiste” des stratégies d’investissement de l’Etat. La massification de la rénovation énergétique doit s’inscrire dans “une organisation simplifiée” et s’accompagner “d’une loi de programmation” pour sécuriser une trajectoire financière dans la durée.

La nécessité d’un partenaire financier

L’Anah est “un outil formidable”, relève Emmanuelle Cosse, mais “qui n’a pas de capacité à engager des fonds de manière pluriannuelle”, déplore l’ancienne ministre du Logement et de l’Habitat durable (2016-2017). Cette dernière regrette, en outre, l’absence d’un “partenaire bancaire de la rénovation” qui pourrait accompagner l’ensemble des particuliers, et notamment ceux pour qui le montant des travaux de rénovation n’est pas acceptable.

La solvabilité des ménages – et donc le reste à charge – figure parmi les verrous majeurs à lever “si on veut aller sur de la rénovation globale”, note Sylvia Pinel, ancienne ministre du Logement, de l’Egalité des territoires et de la Ruralité (2014-2016). L’équilibre financier pour mener des travaux d’ampleur est d’autant plus difficile à trouver pour les copropriétés, qui nécessitent des “moyens considérables”. Alerte également donnée par Emmanuelle Cosse : “le régime des copropriétés, et pas seulement les dégradées, n’est pas adapté à la massification des travaux de rénovation thermique”.

Les capacités techniques en question

A la question sensible du financement s’ajoute celle des capacités techniques des professionnels du bâtiment, secteur composé en grande partie de PME et TPE. Et Sylvia Pinel de rappeler que les mesures mises en place dès 2014 pour accélérer la rénovation énergétique (CITE, renforcement du programme Habiter Mieux, augmentation des ressources de l’Anah…) “n’ont pas eu d’effets immédiats. Les services de l’Anah n’étaient pas préparés à accueillir autant de demandes. Il a fallu aussi certifier, faire monter en gamme un certain nombre d’artisans. Or, la montée en compétences de la filière a été assez lente, même si les financements étaient là”.

Aujourd’hui encore, la formation des artisans compte parmi les enjeux les plus importants, confirme Emmanuelle Wargon, ancienne ministre déléguée chargée du Logement (2020-2022) auprès de la ministre de la Transition Écologique, Barbara Pompili. La fiabilisation des DPE reste problématique, et “il n’y pas suffisamment d’artisans qualifiés RGE (Reconnu Garant de l’Environnement, ndlr)”, souligne-t-elle.

Les failles de l’accompagnement des ménages

En sus, la méthode d’accompagnement des ménages demeure fragmentée. Sur la partie guichet, “la situation était très éclatée, entre ceux de l’Anah, de l’Ademe et des collectivités locales, et je pense qu’elle l’est encore”, estime Emmanuelle Wargon.

La création du dispositif obligatoire “Mon accompagnateur Rénov” est “une mesure phare de la loi Climat-Résilience”, défend Barbara Pompili. “Permettre à nos concitoyens de se retrouver dans ce maquis des aides est essentiel si on veut atteindre l’objectif de 700 000 rénovations globales par an à partir de 2030”.

Si la barre des fameux “500 000 logements rénovés par an” a été franchie en 2021 et 2022 (autour de 700 000), la part des rénovations globales reste, quant à elle, très faible, à moins de 10 %.