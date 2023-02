Le nouveau contrat de présence postale à la loupe

Aménagement du territoire

Publié le 15/02/2023 • Par Laura Fernandez Rodriguez • dans : A la une, France

Le nouveau contrat postal territorial pour 2023-2025 vient d'être signé par l'Etat, l'AMF et La Poste. Le montant du fonds est reconduit, soit 177 millions d'euros annuels maximum. La Gazette fait le point sur les principaux engagements.

Le ministère de l’Economie, des Finances et de la souveraineté industrielle et numérique, l’Association des maires de France et des présidents d’intercommunalité, et le groupe La Poste ont signé le 15 février le 6ème contrat de présence postale territoriale, dont le fonds est doté d’un financement public annuel de 177 millions d’euros.

Passage en revue des principaux engagements pris, dans un contexte où ces dernières semaines, les annonces de la suppression du timbre rouge et l’expérimentation d’une réorganisation de la tournée des facteurs avaient suscité de vives inquiétudes.

« Afin de répondre aux attentes des usagers et des élus, les signataires s’engagent à mettre la qualité de service, l’offre de services et l’accessibilité au cœur du nouveau contrat » , indique le communiqué commun ...