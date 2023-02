En 2021, 1 adulte sur 6 est un proche aidant

Autonomie

Publié le 22/02/2023 • Par Christelle Destombes • dans : A la Une santé social, Actu expert santé social, France

La Drees publie les données corrigées de deux études sur les personnes handicapées et les proches aidants issues du dispositif d’enquêtes Autonomie. Ces données éclairent la situation des personnes en situation de handicap, leur nombre, leurs limitations fonctionnelles et les aides qu’elles reçoivent, de leurs proches ou de professionnels.

Depuis 2008, aucun dispositif d’enquête de la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (Drees) n’avait concerné les personnes en situation de handicap ou de perte d’autonomie. Le dispositif Autonomie 2021-2025, vient corriger cette absence avec deux études publiées en début de mois et corrigés le 10 février : l’enquête Vie quotidienne et santé apporte un éclairage sur le nombre de personnes en situation de handicap, la seconde s’intéresse aux personnes qui déclarent apporter une aide régulière à un proche en situation de handicap ou de perte d’autonomie.

14 % de la population

En France, en 2021, 7,6 millions de personnes déclarent une limitation sévère ou une restriction dans leurs activités quotidiennes (14 % de la population) et 9,3 millions de personnes déclarent apporter une aide régulière à un proche en situation de handicap ou de perte d’autonomie. 334 000 personnes ont répondu à cette enquête Vie quotidienne et santé de la Drees .

Les critères retenus pour qualifier le handicap mêlent des déclarations liées à la restriction pour des raisons de santé dans les activités de la vie quotidienne, et les limitations sensorielles, physiques ou cognitives. Sans surprise, la proportion de personnes handicapées augmente avec l’âge : avant 60 ans, 9 % ont une limitation fonctionnelle sévère ou déclarent une forte restriction d’activité, contre 25 % parmi les personnes de 60 ans ou plus. Et les femmes se déclarent plus souvent concernées par une limitation physique sévère que les hommes : 15 % sont concernées, contre 13 % des hommes. Cette différence intervient à partir de 40 ans.

La Drees relève également des disparités géographiques, avec une prévalence du handicap plus élevée dans les DROM , en Corse et dans les Hauts-de-France. Des travaux supplémentaires seront menés en 2023 et 2024 pour répondre à la question des disparités régionales et pour apparier ces données avec celles des MDPH (personnes recevant des prestations, reconnues comme en situation de handicap, etc.).

Un adulte sur six et un mineur sur vingt est aidant

Près de 9,3 millions de personnes déclarent apporter une aide régulière à un proche en situation de handicap ou de perte d’autonomie en 2021, parmi lesquels 8,8 millions d’adultes et 0,5 million de mineurs âgés de 5 ans ou plus… Soit respectivement une personne sur six et un mineur sur vingt.

L’aide apportée peut prendre plusieurs formes : 5,7 millions de personnes déclarent apporter une aide dans les activités de la vie quotidienne (dont 308 000 mineurs) ; 6,4 millions apportent un soutien moral (dont 368 000 mineurs) et un peu plus de 1,3 million de proches aidants adultes apportent une aide financière.

Les aidants sont le plus souvent des aidantes : alors que les femmes ne représentent que 52 % de la population, elles sont 58 % à déclarer apporter régulièrement un soutien moral et 56 % une aide au quotidien. Elles se déclarent ainsi en moins bonne santé que les femmes non aidantes de leur catégorie d’âge : 77 % des femmes de 30 à 44 ans qui apportent régulièrement une aide se déclarent être en bonne ou en très bonne santé, contre 86 % de l’ensemble des femmes de cette classe d’âge.

Par ailleurs, le pourcentage de proches aidants culmine aux alentours de 60 ans : entre 55 et 64 ans, une personne sur quatre est concernée. Et la part des proches aidants culmine dans les DROM, dans les Hauts-de-France et en Corse, en lien avec la prévalence des limitations.