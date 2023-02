Loi 3DS : où en est l’application de la hiérarchie fonctionnelle dans les EPLE ?

Education

Publié le 21/02/2023 • Par Malika Butzbach • dans : A la Une Education et Vie scolaire, Actu expert Education et Vie scolaire, France

Dans son texte final, l’article 145 de la loi 3DS prévoit une autorité fonctionnelle des collectivités locales sur les gestionnaires de collèges et lycées. S’il est trop tôt pour dresser un premier bilan, les conventions commencent à être signées entre les collectivités locales, comme au sein de la Région Île-de-France.

Un an après l’adoption de la loi 3DS, où en est l’application de l’article 145 du texte ? Celui-ci prévoit de placer les gestionnaires de collèges et lycées sous l’autorité fonctionnelle du président de la région ou du département concerné. Lors des discussions de la loi, les organisations syndicales de l’Éducation nationale s’étaient largement opposées à cette disposition, craignant une entrave à l’autonomie des établissements. Les associations des collectivités territoriales avaient quant à elles salué un progrès permettant davantage de souplesse.

Au début de l’année 2023, « nous sommes pour l’instant au point zéro de l’application du texte. Le temps est aux échanges afin de construire la convention bilatérale liant la collectivité et l’établissement scolaire », explique Bruno Bobkiewicz, secrétaire général du SNPDEN-Unsa, le syndicat majoritaire des personnels de direction.

La loi précise que cette convention « prévoit les conditions dans lesquelles l’organe exécutif de la collectivité territoriale exerce, au titre des compétences qui lui incombent en matière de restauration, d’entretien général et de maintenance des infrastructures et des équipements », cette autorité hiérarchique.

Des questions sur le long terme

Les acteurs peuvent pour cela s’appuyer sur le vade-mecum de l’Éducation nationale, publié en juillet 2022. Comme elles l’avaient souhaité initialement, les collectivités ont participé à son élaboration. De leur côté, les syndicats regrettent la disposition permettant à la collectivité d’émettre un avis en vue de l’évaluation professionnelle du fonctionnaire, une inquiétude qu’ils avaient déjà pointée lors de l’adoption de la loi.

« Dans la mise en œuvre, tout dépendra de la place laissée au chef de l’établissement, souligne Philippe Lalouette, membre du bureau du Snasub-FSU (syndicat national de l’administration scolaire universitaire et des bibliothèques). Le fonctionnement établissement relève du chef, or, il y a un flou sur les missions décentralisées induites par cette autorité fonctionnelle. »

Pour les syndicats, il est encore trop tôt pour tirer un bilan complet de la mise en œuvre de cette disposition : « Nous allons faire un état des lieux plus complet en mars », annonce Philippe Lalouette. Positif, Bruno Bobkiewicz estime que malgré des tensions à certains endroits, « cela devrait bien se passer car il n’y a pas d’intérêt à instaurer un rapport de force. Les gens travaillent en bonne intelligence. »

Pour le chef d’établissement, le risque est davantage sur le long terme : « Si la collectivité locale bascule politiquement, comment se ferait cette convention avec des élus qui ne partageraient pas les convictions de l’école républicaine ? Plus largement, c’est dans le cas de tension entre l’établissement et la collectivité qu’il faudra voir ce que peut engendrer cette autorité fonctionnelle. »

Un dialogue fructueux pour la Région Île-de-France

Certaines collectivités ont d’ores et déjà bien avancé sur le sujet. C’est le cas de la Région Île-de-France dont le projet de convention-cadre a été approuvé par son conseil d’administration le 13 décembre dernier. Ce texte, qui comporte 7 articles, fixe les objectifs, leurs modalités de mise en œuvre ainsi que les moyens accordés.

« Nous avons fait le choix du pragmatisme en nous disant que cette convention allait être l’occasion de clarifier tout ce qui ne l’était pas », explique Fabienne Chol, directrice générale adjointe en charge des ressources humaines. D’ailleurs, la Région est également concernée par cette feuille de route puisque la convention précise les moyens alloués pour chaque objectif.

Lors des réunions de préparation avec les organisations syndicales, une grande d’attention a été portée aux mots utilisés : comme parler de feuille de route plutôt que d’objectifs. « Préciser ces mots nous a permis de nous mettre d’accord. Nous devions prendre en compte la réticence des syndicats sur cette autorité fonctionnelle et discuter pour se comprendre mutuellement, indique la directrice adjointe. Sur la question de l’évaluation annuelle, il est demandé au proviseur de prévoir un moment lors de l’entretien annuel pour évoquer la feuille de route et, s’il y a besoin, de faire remonter les difficultés. »

Cette convention, qui sera identique pour chacun des 474 lycées que compte la Région, doit encore être votée par les CA des établissements. « Ensuite, commencera la partie la plus sympathique : faire vivre cette convention », précise Fabienne Chol. Mi-mars sera organisé un séminaire avec les adjoints gestionnaires. « L’idée est d’apprendre à mieux se connaître, d’échanger ensemble de manière directe et de récolter leurs besoins. Par la suite, nous allons créer et animer une véritable communauté professionnelle avec un espace numérique et des ressources dédiées. »

Cet article est en relation avec le dossier