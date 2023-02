Accueil

Prix de l’énergie : deux propositions de loi pour aider les collectivités

Publié le 15/02/2023 • Par Arnaud Garrigues • dans : Actu juridique, actus experts technique, France

Deux propositions de loi ont été déposées par les groupes parlementaires Nupes et Horizons, avec des dispositifs plus ou moins ambitieux pour venir en aide aux collectivités qui sont confrontées à des prix élevés de l’électricité et du gaz.

