Cédric Paulin : « Il nous faut former 15 000 agents de sécurité »

Jeux olympiques 2024

Publié le 20/02/2023 • Par Nathalie Perrier • dans : A la Une prévention-sécurité, Actu experts prévention sécurité

À un an et demi des Jeux olympiques, les difficultés de recrutement dans le secteur de la sécurité inquiètent le gouvernement mais aussi les collectivités territoriales. Le point avec Cédric Paulin, secrétaire général du Groupement des entreprises de sécurité (GES).

Le gouvernement estime qu’il faudra, pour assurer la sécurité des Jeux olympiques 2024 aux côtés des policiers et gendarmes nationaux et des policiers municipaux, 22 à 25 000 postes d’agents de sécurité, soit 7 à 8 000 agents. Où en est­-on du recrutement ?

Paris 2024 a lancé deux appels d’offres et les attributaires devraient être connus au printemps. Pour notre secteur, les Jeux olympiques sont un défi. À double titre : parce qu’il s’agit d’un événement exceptionnel, mais surtout parce que c’est un événement unique. Les entreprises doivent recruter des agents, non pas sur du long terme mais pour des missions allant de quinze jours à deux mois selon les lots. Et ce, dans un contexte de forte pénurie de main d’œuvre. En Île-de-France par exemple, où il nous manque déjà 8 000 agents de sécurité, il va falloir en trouver et en former a minima 15 000 en à peine 18 mois !

Que fait-on pour pallier cette pénurie ?

La machine étatique s’est mise en ordre de marche. Nous avons régulièrement des réunions avec Pôle emploi, les ministères du Travail et de l’Intérieur pour renforcer l’attractivité du métier, créer des formations adaptées, etc. Les entreprises de la sécurité font aussi de gros efforts. Au 1er janvier 2023, la rémunération des agents de sécurité a augmenté de 7,5 %. Des discussions sont en cours pour redéfinir l’architecture des métiers, ce qui se traduirait là encore par une hausse des rémunérations.

Concernant les collectivités territoriales, que font-elles ?

Le conseil régional d’Île-de-France a voté l’augmentation de 1 000 à 2 000 euros de la « prime métiers en tension » pour les demandeurs d’emploi qui accepteront une formation dans le secteur de la sécurité privée. C’est une très bonne chose, car c’est très incitatif. Mais à ma connaissance, c’est la seule collectivité territoriale à s’être emparée du sujet.

Pour les Jeux olympiques, vous allez sans doute être amenés à travailler avec les forces de l’ordre et les polices municipales. Comment vous inscrivez-vous dans le continuum de sécurité ?

Les agents de sécurité sont employés par des entreprises de sécurité qui répondent aux besoins d’un client. Elles ne s’inscrivent pas réellement dans le continuum de sécurité. De manière générale, en tant qu’organisation patronale, nous n’avons pas ou peu de relations avec les collectivités locales. C’est dommage, car nos entreprises contractualisent avec elles. Fin 2022, nous avons écrit à l’association des maires de France pour les alerter sur les augmentations de salaires des agents de la sécurité privée car cela aura forcément un impact sur les grilles de tarifs. Nous n’avons eu aucune réponse. Nous aimerions que les Jeux olympiques 2024 soient l’occasion d’échanger avec les collectivités.