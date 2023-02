DGF pour 2023 : le Comité des finances locales regrette la non-indexation sur l’inflation

Finances locales

Le Comité des finances locales (CFL) était réuni ce mardi 14 février pour les derniers arbitrages concernant la répartition de la dotation globale de fonctionnement (DGF) de 2023. Pour la première fois depuis treize ans, l’Etat a augmenté de 320 millions d’euros la DGF, qui atteint 26,9 milliards d’euros. Pas assez pour les élus, en comparaison avec le niveau de l’inflation.

Chiffres-clés La DGF a connu une augmentation de 320 millions d’euros ;

En 2023, la DGF est fixée exactement à 26 931 362 549 € en loi de finance pour 2023.

Lors du CFL, réuni ce mardi 14 février pour déterminer les derniers arbitrages pour la répartition de la DGF de 2023, les élus ont déploré d'une même voix que cette dernière ne soit (toujours) pas indexée sur l'inflation. Cette année, la DGF a connu une augmentation de 320 millions d'euros et atteint désormais près de 26,9 milliards d'euros prévus en loi de finance pour 2023. C'est la plus forte augmentation depuis treize ans, selon le gouvernement.