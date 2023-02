Base de données nationale des bâtiments : le bâti livre ses secrets

Grâce à une cartographie inédite de tous les bâtiments métropolitains, le centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB) espère accélérer leur rénovation. Un outil puissant, bientôt à la main des collectivités.

Opérationnelle depuis quelques mois, la base de données nationale des bâtiments (BDNB) est le fruit d’un constat simple mais implacable, dressé en 2018 par seize organisations du secteur du collectif Profeel : alors que se profilait le besoin de rénover massivement le parc bâti français, « nous, on ne connaissait rien sur les bâtiments », retrace Hervé Charrue, directeur de la recherche et du développement du CSTB. Lors d’un point d’étape sur le projet, tenu le 14 février à Paris, il se souvient des « informations plus ou moins connues », des données trop parcellaires et de leur nature hétérogène, essaimant ...