Exploitations agricoles : comment stopper l’hémorragie

Aménagement du territoire

Publié le 27/02/2023 • Par Isabelle Verbaere • dans : A la une, France

La souveraineté alimentaire de la France est menacée par les prochains départs massifs à la retraite des agriculteurs. En plein Salon de l’agriculture, gros plan sur ces collectivités qui font tout pour conjurer le mauvais sort.

Chiffres-clés 2,4 millions d’hectares de terres agricoles ont disparu entre 1982 et 2018, ce qui représente la superficie de la Lorraine.

Source : Agreste, 2022.

de terres agricoles ont disparu entre 1982 et 2018, ce qui représente la superficie de la Lorraine. Source : Agreste, 2022. 5 millions d’hectares, soit près de 20 % de la surface agricole, vont changer de mains d’ici à 2030.

Source : Terre de liens, 2022.

L’équivalent de 1 548 stades de foot. C’est la surface de terres agricoles sauvée par la commune de La Roquebrussanne (1). Une gageure dans un département, le Var, où 1,4 % du foncier agricole disparaît chaque année. C’est sept fois plus que la moyenne nationale (2). Les élus ont décidé d’inclure toutes les terres dans une zone agricole protégée en 2012, la première ZAP varoise. Bien leur en a pris.

« Nous étions confrontés à une très forte spéculation foncière », constate Pierre Venel, maire adjoint (DVG) chargé de l’agriculture. Attendant que leurs terrains deviennent constructibles, les propriétaires, dont la plupart ne sont pas agriculteurs, les ­laissaient en friche, plutôt que de les vendre ou de les louer. « Notre objectif était de sanctuariser l’outil de travail des 36 exploitants encore présents sur notre territoire », ajoute l’élu. Les propriétaires fonciers n’ont pas apprécié, d’autant que la commune a déclassé 60 hectares constructibles dans le plan local d’urbanisme ( PLU ) ! Mais les résultats sont là. Les prix des terres se sont stabilisés, des dizaines d’hectares de surface de friches ont été reconquises, onze exploitations ont été créées, dont trois en maraîchage.

Des freins financiers à la reprise

La Roquebrussanne fait figure d’exception. En France, le nombre d’exploitations a été divisé par quatre en quarante ans. Il n’en reste que 390 000 (3) et 500 000 exploitants. La moitié a 55 ans ou plus et va donc pouvoir partir à la retraite dans la décennie qui vient. Or, leur succession n’est pas assurée, tant s’en faut, menaçant la souveraineté alimentaire du pays. Ainsi, en 2018, le taux de ­renouvellement des chefs d’exploitation était d’une installation pour trois départs en Bretagne, par exemple.

Le frein à la reprise est surtout financier. Partout, l’artificialisation des terres agricoles se poursuit, entraînant une augmentation des prix des exploitations, qui, de plus, ne cessent de s’agrandir. Le nombre de celles de plus de 200 hectares a été multiplié par quatre en quarante ans. « Quand vous êtes jeune agriculteur et que vous devez acheter du matériel, du cheptel, des bâtiments agricoles, du foncier et le logement qui va avec, c’est compliqué, constate Nicolas Agresti, directeur du service “études, veille et prospective” de la Fédération des Safer (Sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural). Dans les secteurs péri­urbains et littoraux, le prix des maisons à la campagne a flambé. » Le coût moyen d’une exploitation porcine en Bretagne s’élevait, selon la chambre régionale d’agriculture, à 380 000 euros en 2020. Difficile de mettre une telle somme sur la table quand on ­envisage de gagner le Smic… au mieux.

Certes, l’urbanisation des terres agricoles a été divisée par deux en vingt ans. Mais elle se poursuit à un niveau élevé, malgré le cadre législatif censé la freiner. Quelque 33 600 hectares ont été achetés en 2021 pour être urbanisés, en hausse de 23,5 % par rapport à 2020 (4). C’est le plus haut niveau depuis dix ans. La faute aux collectivités, qui ont la compétence « aménagement du territoire » ? ­Christine Léger-Bosch, chercheuse en économie à l’institut de recherche public Inrae, nuance : « Le cadre législatif s’est considérablement renforcé ces vingt dernières années avec la généralisation des outils de planification urbaine, le PLU et le Scot (schéma de cohérence territoriale). Les élus peuvent y inscrire des objectifs d’économie foncière ambitieux. Mais cette volonté est inégale dans les territoires qui sont soumis à d’autres enjeux et peut être instable dans le temps car ces documents sont révisables régulièrement. »

Un foisonnement d’initiatives locales

Le zéro artificialisation nette ( ZAN ) pourrait changer la donne en fixant pour la première fois de manière définitive et pour tous les territoires des objectifs quantitatifs. Il faut réduire de moitié le rythme d’artificialisation d’ici à août 2031 et atteindre le ZAN d’ici à 2050. « Les collectivités doivent désormais se justifier lorsque des terrains deviennent constructibles, observe Alioune Dabo, responsable scientifique de l’association Terres en villes, un réseau d’agglomérations engagées dans la transition agricole et alimentaire. Si la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, dont les pouvoirs ont été renforcés, donne un avis négatif, elles doivent revoir leur copie. »

Toutefois, depuis une quinzaine d’années, la sanctuarisation du foncier agricole suscite un ­foisonnement d’initiatives locales. Dans les zones où la pression foncière est très forte, des collectivités ont mis en place des outils spécifiques ­– ZAP , à l’instar de La Roquebrussanne, ou Penap (périmètre de protection des espaces agricoles et naturels péri­urbains). Celui du syndicat mixte plaines Monts-d’Or (5) date de 2014. Une petite moitié de son territoire (5 160 hectares) est protégée de l’urbanisation.

« Trente-trois départements disposent d’une ZAP et onze d’un Penap , précise Nicolas Agresti. L’utilisation de ces dispositifs reste marginale. » Ils sont très techniques et les collectivités n’ont pas toujours les compétences en interne pour se les approprier. « Il faut, de plus, que la protection des terres agricoles devienne l’objet d’une mobilisation citoyenne locale afin que les élus en fassent une priorité politique », ajoute Alioune Dabo.

Eviter que les fermes ne perdent leur usage

Reste que sanctuariser les terres ne suffit pas à sauver les exploitations. Des mécanismes de portage foncier sont mobilisés, impliquant divers acteurs – collectivités, chambres d’agri­culture, Safer , associations, banques. Le but ? Acheter des terres ou des fermes pour les louer à des agriculteurs qui s’installent, quitte à les leur céder plus tard. L’association Terre de liens a ainsi acquis 270 fermes et 7 500 hectares depuis 2003. Des collectivités préemptent, via la Safer , pour éviter que des fermes ne perdent leur usage agricole ou que des parcelles non constructibles deviennent des­ ­terrains de loisirs. « Dès qu’un bien est à vendre, la Safer nous informe, détaille ­Gwénaëlle ­Pautet, directrice du SMMO. Nous essayons d’abord de convaincre le propriétaire de préserver la vocation agricole du site, car le Penap protège de l’urbanisation, mais pas du changement d’utilisation. Nous y arrivons dans 30 % à 50 % des cas. Nous avons acheté neuf ­exploitations et quinze parcelles. »

L’Occitanie perd quatre à cinq exploitations par jour. Afin de doper les installations, la région a créé une foncière agricole qui aide les agriculteurs à boucler leur plan de financement. « La foncière se propose d’acquérir la part du budget qui n’est pas financée par les banques, dont elle conserve la propriété pendant quatre à neuf ans, détaille Jean-Louis Cazaubon [PS], vice-président chargé de la souveraineté alimentaire et de la viticulture. L’exploitant verse un loyer et, au terme du portage, devient propriétaire. Notre objectif est de soutenir une soixantaine de dossiers par an. » Une douzaine a déjà été traitée.

« Certes, au regard des enjeux nationaux de transmission des exploitations, ces initiatives locales de portage foncier pèsent très peu sur le plan quantitatif, conclut Christine Léger-Bosch. Mais ce sont des vitrines, elles montrent la voie à suivre et, quand elles privilégient les projets d’installation en bio et circuits courts, elles traduisent une vision politique sur ce que pourrait être l’agriculture. »