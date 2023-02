Planifier le travail de ses équipes opérationnelles de régie (1)

Les services techniques priorisent souvent l'action à la communication, ce qui n'est pas forcément satisfaisant pour leur environnement professionnel. Pour progresser sur ce point, l'enjeu de la planification est essentiel. Cette fiche sera l'occasion de parler des outils et techniques de base qui fondent la planification opérationnelle du travail des collaborateurs à laquelle sont confrontés les managers et chefs d'équipe. Il ne sera pas abordé ici les questions de planification relatives aux projets auxquelles les responsables des services techniques sont souvent confrontés.

Mais que font les services techniques ? » Qui n’a pas entendu cette phrase dans sa vie professionnelle ? Agaçante, cette question. Mais si elle est posée c’est peut-être aussi parce que nos activités ne sont pas assez lisibles (du point de vue de notre environnement professionnel : élus, DG, collègues, usagers…), connues et peut-être pas assez anticipées. Objectivement, les services techniques ne sont pas toujours de bons communicants : entre expliquer ce que l’on va faire, quand, etc., et faire, le technicien sait bien que la première chose qui sera regardée c’est si cela est fait. Pour faire savoir ce qui est fait, ou va être fait, la planification est essentielle.

Un planning est une projection dans le temps des ressources dont on dispose. Il peut avoir plusieurs ...