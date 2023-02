Retraites : bras de fer entre le gouvernement et les employeurs territoriaux

REFORME DES RETRAITES

Publié le 14/02/2023 • Par Véronique Vigne-Lepage • dans : A la une, A la Une RH, Actu Emploi, France, Toute l'actu RH

Trois ministres ont reçu la Coordination des employeurs territoriaux, le 13 février, pour entendre leurs revendications après l’annonce surprise d’une hausse de leur taux de cotisation retraite dans le cadre de la réforme en cours. Une hausse que le gouvernement maintient, malgré leur opposition. Pour les associations d’élus, d’autres solutions pourraient être trouvées si l’on abordait la situation au-delà de la seule CNRACL. Mais pour le gouvernement, il y a urgence à adopter la réforme.

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

Depuis qu’ils ont découvert dans le projet de réforme des retraites que leur cotisation à la CNRACL augmenterait d’un point dès 2024, les employeurs territoriaux maintiennent la pression sur le gouvernement pour que celui-ci renonce à cette décision.

Les employeurs territoriaux demandent une « mise à plat » des retraites du public avant toute réforme

Une pression que ce dernier n’a pas totalement réussi à faire baisser par la tenue d’une réunion, le 13 février, avec Stanislas Guerini, Gabriel Attal et Dominique Faure, respectivement ministres de la transformation et de la fonction publiques, des comptes publics et des collectivités territoriales.

En effet, dans un communiqué diffusé dès le lendemain matin, ce mardi 14 février, « les employeurs territoriaux réaffirment leur opposition à une ...

[80% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Découvrez nos formules et accédez aux articles en illimité Je m’abonne

Cet article est en relation avec le dossier