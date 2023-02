Améliorer l’accès aux droits, un travail de terrain

Social

Publié le 23/02/2023 • Par Rouja Lazarova • dans : Actu expert santé social, Innovations et Territoires

La ville expérimente depuis 2021 le dispositif « territoires zéro non-recours », basé sur une démarche partenariale.

Chiffres-clés Partenaires : 20 acteurs de l’accès aux droits (CCAS de Vénissieux, maison de la métropole, associations) ; 15 institutions et entreprises ; 33 lieux de vie.

[Vénissieux (métropole de Lyon) 67 300 hab.] « C’est un vérita­ble problème de société. Nous nous sommes engagés à lutter contre le non-recours aux droits pour permettre aux citoyens de sortir de la spirale de l’exclusion », affirme Saliha Prudhomme-Latour, adjointe à la maire de ­Vénissieux, chargée de la lutte contre la grande pauvreté.

Début 2020, la ville a accueilli avec enthousiasme la proposition du laboratoire d’innovation sociale Le Centsept de concevoir un dispositif qui permettrait de lutter efficacement contre le non-recours. Après une phase de conception et de préparation, l’expérimentation « territoires zéro non-recours » a démarré en octobre 2021 sur le quartier du Moulin-à-vent, où le taux de pauvreté atteint 18 % et où les services publics font défaut.

Discussion et orientation

« Elle repose sur une démarche partenariale. Nous avons réuni une soixantaine d’acteurs : des institutions, comme la caisse d’allocations familiales ou la caisse primaire d’assurance maladie, des entreprises, comme EDF ou Keolis, des acteurs de l’accès aux droits et des lieux de vie, tels la pharmacie, l’opticien, la brasserie, où l’on connaît les habitants et leurs difficultés », explique Fabienne Delahaye, cheffe de projet « innovation sociale » au Centsept.

Le premier défi à relever était de toucher les personnes fragiles économiquement qui, pour diverses raisons, ont renoncé à demander une aide. Les ambassadeurs des droits de l’asso­ciation Passerelles se sont rendus dans le quartier : au pied des immeubles, sur les places publiques, devant les écoles.

En un an, ils ont rencontré­ 400 habitants, dont 88 % en situation de non-recours. Ils leur proposent de faire un bilan de leurs droits, à domicile ou au centre social du ­Moulin-à-vent. « Le principe de ce bilan, c’est la discussion. On ne demande pas de remplir un formulaire, mais on échange sur le logement, l’énergie, les transports, la santé, l’emploi, on passe en revue toute leur situation sociale », poursuit ­Fabienne Delahaye­.

L’ambassadeur informe la personne de l’existence de ­dispositifs selon les problématiques qu’elle rencontre, réalise des simulations pour vérifier l’éligibilité, énumère les documents nécessaires au dépôt des demandes, oriente vers des structures appropriées. Depuis octobre 2021, 90 bilans ont été réalisés.

Climat de confiance

Une autre figure centrale de l’expérimentation est la coordinatrice « ressources » au sein du Pimms de la métropole du Grand Lyon, Hayet Merouani. Elle répond aux sollicitations de divers partenaires. Elle a, en outre, participé à l’organisation de six ateliers réunissant des institutions, des entreprises et des acteurs de l’accès aux droits. « L’idée était de renverser les rapports, explique Fabienne Delahaye. Les acteurs de l’accès aux droits ont témoigné de leurs difficultés. Cela a créé un climat de confiance. Certaines institutions ont réalisé la ­nécessité de mieux communiquer. »

Le Centsept travaille désormais à la formalisation de la méthodologie de l’« aller vers » et à la constitution d’une boîte à outils.

Contact : Fabienne Delahaye, cheffe de projet « innovation sociale » au Centsept, fabienne.delahaye@lecentsept.fr

« Je débloque des situations » Hayet Merouani, coordinatrice « ressources » au Pimms de la métropole du Grand Lyon « Parfois, les structures qui accueillent les usagers sont démunies face à la multitude de dispositifs, à des informations parcellaires, à l’impossibilité d’identifier le bon interlocuteur. Quand elles ont une question, elles se tournent vers moi. J’ai pu répondre à 80 % des demandes. Je débloque certaines situations, comme celle d’une femme qui parlait très bien français, mais ne savait pas écrire. Elle n’osait rien demander, alors qu’elle avait un problème de logement et que sa mère de 80 ans était en perte d’autonomie. Ensemble, nous avons réussi à trouver un logement social et à obtenir l’allocation personnalisée d’autonomie. Par ailleurs, je vais à la rencontre de tous les acteurs, publics, privés ou associatifs, afin de mieux les connaître et me faire connaître, et faciliter l’échange d’informations. »

Cet article est en relation avec le dossier