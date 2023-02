Les agents récompensés s’ils économisent l’énergie

Rémunérations

Publié le 24/02/2023

La ville incite ses agents à participer à son plan de sobriété énergétique. Moyennant l’octroi d’une prime de participation.

[Ville et CCAS de Romans-sur-Isère (Drôme) 600 agents • 32 800 hab.] Dans la Drôme, Romans-sur-Isère, comme toutes les collectivités, est confrontée à une flambée des coûts de l’énergie. Pour cette raison, et afin de répondre aux enjeux du changement climatique, son conseil municipal a adopté, le 9 novembre 2022, un plan de sobriété énergétique. Son but : réduire de 15 % la consommation de la ville.

Pour l’atteindre, celle-ci avait déjà engagé des investissements et installé des ampoules peu consommatrices et autres robinets thermostatiques de radiateurs dans ses locaux. En parallèle, elle avait impulsé une démarche visant à influer sur les comportements des utilisateurs de ces bâtiments, à commencer par les agents de la ville. Un « groupe focus » de volontaires de tous services et de tous niveaux s’est ainsi réuni en septembre pour définir les gestes d’économie possibles au quotidien.

Dans une vidéo diffusée ensuite, l’une des membres, Elsa Dussert, assistante de direction, évoque le fait de « fonctionner le plus possible avec la lumière naturelle », de « ne pas chauffer de manière démesurée » ou « d’ouvrir les portes des bureaux pour ­diffuser le chauffage ».

Un principe simple

Restait à motiver l’ensemble des agents à suivre ces conseils. Pour cela, l’action mise en place est une prime de participation. « Son principe est simple, explique la maire, Marie-Hélène Thoraval. Face à un problème, si l’on travaille tous ensemble, on peut faire bouger les curseurs. Tout ne relève pas de l’attitude des agents, mais elle peut jouer un rôle intéressant. »

Les modalités d’attribution de l’enveloppe dédiée à cette prime – 130 000 euros – ont été adoptées à l’unanimité par les organisations syndicales : si 100 % de l’objectif de baisse de 15 % de la consommation est atteint fin 2023, 100 % de la somme sera répartie entre les agents. Entre 80 et 99 % d’atteinte de l’objectif, seulement 90 % le sera, et 70 % pour un résultat entre 50 à 79 %. En deçà de 50 %, rien ne sera distribué.

« Le fonctionnement de cette prime de participation est calqué sur celui d’une autre prime, celle de l’intéressement des agents à la production du service public, que nous avons mise en place en 2017 et avec laquelle elle se cumule, précise Marie-Hélène Thoraval. C’est un fonctionnement inspiré du monde de l’entreprise, mais pas copié-collé, puisque l’objectif de résultat concerne, pour nous, la satisfaction des usagers. »

Un effet incitatif certain

Chaque année depuis cinq ans, donc, un échantillon représentatif du public est sondé par un cabinet spécialisé et 130 000 euros sont ensuite distribués aux agents, de manière dégressive selon l’atteinte de l’objectif fixé pour cette satisfaction. Mais pas seulement : un critère de « présentéisme » individuel a été ajouté.

L’entièreté de la prime n’est versée que si aucun jour d’absence (hors accident du travail, maladie ­professionnelle, maternité, événements familiaux, formation et activité syndicale) n’est enregistré, 90 % s’il y en a un, 70 % pour deux jours, 30 % pour trois jours, 10 % pour quatre jours et… rien au-delà. S’il reste de l’argent après cette répartition, un bonus est attribué aux plus assidus au travail.

Un effet incitatif certain : « Chaque année, l’objectif de satisfaction des usagers est atteint et même dépassé », se félicite la maire. Forte de ce succès et certaine que les agents vont se mobiliser cette année aussi pour la sobriété énergétique, elle réfléchit déjà sur quel sujet faire porter la prime de participation en 2024.