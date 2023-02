L’exercice du droit de préemption sur les terres agricoles en 5 points clés

Gestion de l’eau

Publié le 15/02/2023 • Par Nathalie Levray • dans : Actu juridique, Fiches de droit pratique, France

Le droit de préemption sur les surfaces agricoles situées dans l’aire d’alimentation des captages enrichit le panel d’­outils à la disposition des collectivités pour préserver la ­ressource en eau. Revue de détails.

Institution

Une commune, un groupement de communes ou un syndicat mixte, ­compétent pour ­contribuer à la préservation de la ressource en eau destinée à la consommation, peut demander au préfet d’instituer un droit de préemption sur les surfaces agricoles situées en tout ou partie dans une aire d’alimentation de captage d’eau potable.

Le dossier de demande ­comporte la délibération de l’organe délibérant du requérant, le plan du territoire ­concerné, une étude hydrogéologique relative à l’aire d’alimentation des captages à protéger, une note sur le territoire et ses pratiques agricoles et un bilan des études réalisées ainsi que des actions entreprises. La décision est prise dans les six mois à compter de la réception du dossier ­complet.

