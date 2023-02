Recrutement

Lors d’une mobilité ou d’un recrutement, la question du logement fait partie des préoccupations des agents, comme de celles des collectivités. Elles doivent donc mettre en place différentes solutions pour y répondre.

Brigadière-cheffe principale dans les Hauts-de-Seine, ­Déborah vient de laisser en suspens son envie de s’installer dans une charmante commune littorale du Sud-Ouest. La procédure de recrutement par la municipalité d’accueil était pourtant bien engagée, toutefois, la jeune femme a dû décliner l’offre.

« Je perdais 200 euros de salaire par mois et quelques primes, mais c’est plutôt l’accès au ­logement qui s’est avéré très tendu. Ce coin de Nouvelle-­Aquitaine est très attractif, cependant, les loyers y sont trop élevés, je n’aurais pas pu m’en sortir. » Disposant d’un logement social à loyer modéré à ­Suresnes, la trentenaire patiente donc. Comme elle, nombreux sont les agents, notamment de catégorie C, qui peinent à se loger dans certaines régions.

Un accès déterminant

La baisse du pouvoir d’achat, conjuguée à l’explosion du télétravail, qui reconfigure l’occupation géographique, et à la hausse des prix à l’achat et à la location, rend l’accès au logement de plus en plus déterminant dans l’acceptation d’un poste. Pourtant dotés de moyens financiers plus importants, les cadres sont également touchés. A ­Paimpol (150 agents, 7 100 hab., ­Côtes-d’Armor), la maire, Fanny ­Chappé, se désole de n’avoir pu engager une candidate pertinente pour sa direction générale. « Celle-ci habitait déjà la région, mais la commune était trop loin de chez elle. Notre territoire est attractif pour sa qualité de vie, toutefois, notre offre de logements n’est plus adaptée. »

L’augmentation du prix de l’essence comme du gasoil dans cette zone, disposant de peu de transports en commun, n’a pas aidé. De fait, dans ce petit port de plaisance, 30 % du personnel de la ville réside dans un rayon de trente kilomètres. « Encore ce matin, une agente de catégorie C nous a quittés pour une collectivité plus rurale de façon à se rapprocher de son domicile », confie l’édile.

Plateforme dédiée

Autrefois secondaire, la question du logement arrive aujourd’hui en tête (avec la rémunération) des ­préoccupations des collectivités pour recruter. Fondateur de la plateforme « immo-fonctionnaire.fr », ­Frédéric Lange ne compte plus les municipalités qui le sollicitent. « Je travaille actuellement à développer une offre de création de plateformes de logement directement pour les territoires qui me le demandent. »

En attendant, son site, qui met en contact des agents en recherche avec une offre privée et publique, ne désemplit pas. Il compte actuellement 8 500 demandes de logements de fonctionnaires issus des trois versants, dont 900 de la territoriale. C’est comme cela que ­Frédéric ­Saubat vient de dénicher un appartement à proximité de ­Narbonne où il a été muté au 1er février.

Ce chef de service de la police municipale (catégorie B), qui résidait à La Teste-de-Buch dans le ­bassin ­d’Arcachon, n’avait rien trouvé jusqu’à ce qu’il entende parler de la plateforme. « Je quitte une zone géographique très courue pour une commune où le prix des loyers est moins onéreux et, pourtant, j’ai mis trois mois à trouver ! » s’étonne l’agent, qui a contacté six agences immobilières sans jamais aucuns retours. Sa commune d’accueil n’a pas non plus été en mesure de l’assister.

Désireuses de ne pas laisser les agents en plan, les collectivités commencent à se mettre en ordre de marche pour faciliter l’accès au logement. A ­Paimpol, qui ne compte que 20 à 25 % de résidences ­secondaires, la tension sur le logement est retombée par rapport à l’année dernière, mais la maire reconnaît que le parc social de la ville est inadapté. Les habitations à loyer modéré de type T4 et T5, construites dans les années 60 pour des familles, ne correspondent plus à la demande.

Parcours résidentiel

« Nous avons lancé un marché de construction de logements abordables en entrée de ville avec un bailleur foncier solidaire couplé à un projet de réhabilitation d’équipements existants qui contiennent plusieurs dizaines de logements dans le quartier de Kernoa. Il nous faut mettre en place un vrai parcours résidentiel à ­Paimpol avec une typologie plus variée de logements », assure ­Fanny ­Chappé, dont les projets devraient voir le jour à l’horizon 2028. En attendant, la situation risque bien de se tendre.

Une constatation que fait aussi la métropole de Lyon (59 communes, 9 200 agents, 1,43 million d’hab.), qui dénombre 1 000 agents en attente d’un logement social. Engagé dans la réflexion autour d’un véritable accompagnement, le service « action et innovation sociale » de ­Frédérique von ­Plauen, qui dispose de sept assistantes sociales, égrène ses pistes d’action.

« Nous voulons inclure l’accès au logement dans un parcours. L’offre de logement social étant restreinte, nous envisageons aussi avec les agents d’autres possibilités, comme intégrer des résidences transitoires, de la colocation intergénérationnelle et même de l’accès à la propriété par la voie du bail solidaire qui permet d’être propriétaire de son logement à 50 % en dessous des prix du marché, avec une location du sol », explique la responsable.

En parallèle, la métropole est en train d’accroître ses partenariats avec les associations et les bailleurs afin de développer le pendant du 1 % logement du secteur privé en faveur des agents publics. Des pistes qui prennent cependant du temps à se déployer.

Accès prioritaire CDC Habitat donne un droit d’accès prioritaire au logement intermédiaire qui va être commercialisé soit neuf, soit à la rotation. Le site « cdc-habitat.fr » offre une période d’exclusivité pour l’agent. Ces trois dernières années, 50 000 personnes ont ouvert un compte dans le cadre de ce type de partenariat, dont 7 000 étaient des territoriaux.

Attractivité de la FPT « Le développement d’une offre de logements, notamment intermédiaires, pour les agents territoriaux » est l’une des préconisations du rapport « Laurent, Icard, Desforges » sur l’attractivité de la fonction publique territoriale, publié le 3 février 2022.

Promesse de résultats effectifs dans les prochains mois « Je veux que nous aidions les agents publics aux plus faibles revenus et qui travaillent sur les métiers les plus en tension à se loger, et que nous ayons des résultats effectifs dans les prochains mois », a déclaré le ministre de la Transformation et de la fonction publiques, ­Stanislas ­Guerini, le 1er février, à l’occasion du lancement des chantiers pour relancer l’attractivité de la fonction publique. Parmi les leviers : la mise en place d’une plateforme pour mettre en commun l’ensemble des offres accessibles à l’ensemble des agents et sortir d’une logique en silo pour aller vers une logique interministérielle et interversants sur la question. Le foncier de l’État sera mobilisé pour pouvoir accélérer la construction de logements dédiés aux agents publics.

Mise à disposition de quinze T4 vacants Estelle Inisan, directrice des ressources humaines [Cergy (Val-d’Oise) 1 100 agents • 67 800 hab.] La ville de Cergy dispose d’une commission sociale « logement » pour ses agents depuis 2017 lui permettant de prioriser l’attribution d’un logement social sur la base d’un sur six, réservé pour les agents de la ville et du CCAS . Sur les 52 appartements libérés en 2022, huit propositions de dossiers ont abouti. Un dispositif aujourd’hui insuffisant, d’autant qu’une partie des logements sociaux est en mauvais état. La direction des ressources humaines et le service « action sociale » de la ville se sont donc mis en ordre de bataille. « Le conseil municipal a validé, le 15 décembre 2022, la mise à disposition de quinze T4, vacants, au sein des groupes scolaires. Le preneur ne sera pas titulaire d’un bail, mais d’une convention ­d’occupation précaire. Cette convention sera d’un an renouvelable, deux fois tacitement. Ce dispositif est un tremplin vers l’accès à un logement social », explique ­Estelle ­Inisan, la directrice des ressources humaines. Au total, 40 logements ont été identifiés comme pouvant intégrer ce dispositif intermédiaire pour les agents qui doivent tout de même justifier d’une demande de logement social active. Contact : Estelle Inisan, 01.34.33.44.96, estelle.inisan@cergy.fr

Un poste sur deux est refusé par manque d’habitat adapté Eric Fournier, maire [Chamonix - Mont-Blanc (Haute-Savoie) 350 agents • 8 600 hab.] Comparée à d’autres stations de montagne où les résidences se­condaires représentent jusqu’à 80 % du parc de logement, ­Chamonix s’en tirerait plutôt bien avec ses 66 % ! Pourtant, le maire, ­Eric ­Fournier, constate : « Nous avons très couramment un poste sur deux refusés, car l’agent intéressé ne trouve pas de logement adapté. » Face à cette pression montante du prix de l’immobilier, la commune veut imposer, pour toute opération immobilière de plus de 200 mètres carrés, une clause fixant à 50 % la part dédiée à l’habitat permanent. « C’est inscrit dans notre prochain PLU qui doit être approuvé prochainement », précise l’édile. La commune compte 1 000 logements sociaux confiés à des opérateurs, mais cette offre est insuffisante. Elle prévoit donc d’engager un programme de logements sur le haut ­Chamonix intégralement dédié aux agents municipaux. « Nous récupérerons deux logements existants et nous construirons un petit bâtiment avec huit habitations supplémentaires. » Le maire assure agir sur plusieurs plans. « Nous sommes aussi en train de travailler à mettre en place de nouveaux moyens financiers pour augmenter la capacité d’intervention de la collectivité. De façon à acheter du foncier disponible ou déjà construit. Notre PLU comporte des emplacements réservés pour préempter, dès qu’on le peut, des biens disponibles. Nous envisageons aussi une taxation des résidences secondaires. » Des projets qui prennent un peu de temps, mais qui visent à « reconquérir un équilibre entre les résidences secondaires et le permanent ». Contact : Eric Fournier, 04.50.53.75.15.

