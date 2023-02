« Une transition des stations suspendue à l’enjeu des ressources »

Stations de montagne

Publié le 15/02/2023

Différentes stations de montagne ont engagé des réflexions sur leur avenir. Et même les Mondiaux de ski alpin 2023 de Courchevel-Méribel (6-19 février) offrent l’occasion d’engager une démarche RSE qui, si elle concerne d’abord l’événement, pourrait servir de "démonstrateur" pour une gestion plus durable, comme le suggère Dominique Kreziak, chercheuse en sciences de gestion, responsable scientifique de la chaire tourisme durable, à l’université Savoie-Mont-Blanc. Entretien.

Le modèle du ski reste dominant en montagne. Quid de la diversification ?

Le ski est un modèle sportif et touristique qui a assuré un développement économique extraordinaire en montagne. Il a permis à certains territoires de conserver leur population, par exemple, tandis que d’autres connaissaient une désertification. Alors que se pose aujourd’hui la question de l’avenir de ce modèle-là, certains parlent de diversification. Mais de quoi parle-t-on ? Par quoi remplace-t-on ? Pour l’instant, aucune autre pratique sportive ne s’impose.

Depuis quelques années, on observe des usages émergents et spontanés comme le ski de randonnée sur piste, hors des horaires d’ouverture, de nuit. Les pistes ne sont pas prévues pour remonter les pentes, mais l’inverse. Cependant ce détournement de l’usage par les pratiquants a amené les stations à chercher à récupérer le mouvement, en partie au départ pour le canaliser et éviter les accidents avec des dameuses. En peu de temps, le nombre d’itinéraires balisés est passé de 5 à 150 ou plus encore.

En été, aussi, l’essor des bivouacs demande aussi à être canalisé, car il peut créer des conflits d’usage dans des massifs comme les Bauges où il y a une activité agricole importante. Plus globalement, cet engouement pour ces phénomènes de micro-aventure sont un signal très positif de l’envie de nature, d’activité et de montagne des gens… Mais les destinations de montagne s’interrogent encore sur l’émergence de ces pratiques qui n’ont pas encore de modèle économique, comme le marché du ski.

Que font les stations, justement, pour trouver d’autres modèles ?

La transition s’avère compliquée alors que la pérennité des stations, du ski, reste suspendue à l’enjeu des ressources : la neige, le froid, l’électricité, l’eau. Une chose est sûre, le changement climatique est à l’œuvre et, donc, la transition des politiques sportives et touristiques doit s’organiser, dans laquelle les mairies et les communautés de communes jouent un rôle capital.

Des démarches comme la labellisation Flocon vert (1) permettent aux stations de se mobiliser, de faire le point des bonnes pratiques existantes parmi les acteurs de la station, sur la gestion des déchets ou des transports, par exemple. Et, depuis quelques années, divers territoires inventent aussi de nouvelles formes de participation, avec des consultations des habitants sur la manière dont ils voient l’avenir de la montagne. Je pense, par exemple, au Grand Bornand qui a lancé la démarche Le Grand [La]BO, un partenariat de recherche-action avec l’université Savoie-Mont-Blanc. Ou encore au processus de concertation Méribel 38, pour imaginer l’avenir de la station pour ses cent ans, de même que Courchevel 2046, qui invite à co-construire un projet de territoire durable. Ce sont des procédures nouvelles. Nous ne savons pas encore si elles vont répondre à tous les enjeux. Mais ces démarches sont au moins des outils d’appropriation des problèmes et de mise en lien des acteurs.

Que dire, pour Méribel et Courchevel, justement, de la démarche de RSE menée dans le cadre des championnats du monde de ski alpin 2023 ?

Cette démarche a eu l’intérêt, déjà, d’établir un état des lieux de toutes les bonnes pratiques sur les stations, qu’elles soient le fait des hôteliers qui font du compost, par exemple, ou des remontées mécaniques qui ont mis en place de l’éco conduite…

La démarche a réellement engagé une équipe dédiée pour réduire le bilan carbone des championnats et améliorer l’engagement social et l’héritage pour les populations. Le travail est en cours et nous l’étudions pour voir effectivement ses répercussions. Mais ce qui nous semble intéressant, déjà, c’est le principe que tout le dispositif a été organisé dans un temps réduit, avec un an et demi de préparation, pour une période donnée.

Cette démarche-là, centrée sur les seuls championnats et pas sur la transition ou l’avenir du ski, pourrait-elle servir de démonstrateur et d’exemple pour engager les stations dans leur réflexion sur leur transition ? Peut-elle avoir un effet d’accélération et d’entraînement dans la transition ?