Décentralisation du logement : les élus veulent du sur-mesure

Décentralisation

Publié le 15/02/2023 • Par Delphine Gerbeau Romain Gaspar • dans : France

Plusieurs ministres ont reçu, le 14 février, les associations d'élus locaux pour discuter du premier dossier de la relance de la décentralisation promis par Emmanuel Macron : le logement. Les associations proposent de simplifier l'entrelacement des compétences et de parachever la délégation des aides à la pierre.

Emmanuel Macron l’a annoncé à plusieurs reprises à l’automne dernier : le logement est sur le dessus de la pile des compétences pour lesquelles un nouveau volet de décentralisation est envisageable. Un secteur dans lequel les différents échelons interviennent, de l’Etat, avec les aides à la personne et le cadrage national de la politique du logement, aux intercommunalités et départements, via les programmes locaux ou départementaux de l’habitat, et les délégations des aides à la pierre, et aux communes, avec la délivrance des permis de construire.

Le 14 février, Christophe Bechu, le ministre de la Transition écologique, Dominique Faure la ministre chargé des Collectivités territoriales et de la ruralité, et Olivier Klein, le ministre délégué à la Ville et au ...

