Le verdissement des réseaux de chauffage est en bonne voie

Publié le 22/02/2023 • Par Olivier Descamps • dans : A la une, actus experts technique, France, Innovations et Territoires

L’enjeu climatique incitait déjà les collectivités à augmenter la part d'énergies renouvelables dans leurs réseaux de chauffage. Le niveau et la volatilité des prix du gaz enfoncent le clou. Limiter le recours au gaz implique de développer des ressources locales, telle la biomasse, et de faire un travail sur les pointes de consommation.

Chiffres-clés 24,4 % de la chaleur consommée en France en 2021 a une origine renouvelable, soit 13 points de plus qu’en 2005. Source : service des données et études statistiques, 2022.

Un chiffre en constante pro­gression. En 2021, les réseaux de chauffage ont consommé 62,6 % d’énergies renouvelables et de récupération, selon l’enquête annuelle de la Fedene­ , publiée en novembre 2022. La biomasse, la géothermie et les calories produites par l’incinération et les process industriels remplacent progressivement le charbon et le fioul lourd. Stars des réseaux des années 1970, ceux-ci devraient disparaître dans les années qui viennent.

Le gaz fait davantage de résistance. Urgence climatique oblige, on ne construit plus de réseau autour de ce combustible fossile­, mais la chaudière gaz reste la solution d’appoint privilégiée quand le temps se gâte. « Techniquement­, nous n’avons pas de solution magique pour nous passer de la flexibilité qu’offre le gaz, souligne Pierre de Montlivault­, président de la Fedene­. Les solutions comme le stockage thermique existent. Mais elles ont un coût. »

Pour les collectivités qui projettent de rénover leur réseau ou d’en concevoir un nouveau, la grande question est donc de savoir jusqu’où aller dans le verdissement et quelle part laisser au gaz afin que l’équilibre économique soit garanti. « Aujourd’hui, la plupart des projets misent sur un minimum de 80 % de renouvelables », note Céline Lorrain, directrice des ventes de Dalkia. Mais rares sont ceux qui vont au-delà de 85 % ou 90 %.

Attention à la surenchère

Plus ce taux est élevé, plus il est important de lisser la demande. Ce qui implique de tracer un réseau le long de bâtiments qui fonctionnent en journée (école, piscine…) et d’autres qui ont besoin de chaleur en soirée (tels des logements­).

La recherche d’un optimum économique n’a rien d’anecdotique. D’abord parce que les communes et les intercos sont les premières utilisatrices de leur réseau et qu’elles ont un budget à boucler. Ensuite, et surtout, parce qu’une infra­structure n’a d’intérêt que si les riverains s’y raccordent. Or même si sur le papier ils y sont obligés, des échappatoires existent, notamment quand ils peuvent prouver que se doter de leur propre ­chaufferie est plus rentable.

« Attention à la surenchère sur le taux de renouvelables, alerte par conséquent Nicolas Garnier, délégué général de l’association Amorce. Le principal enjeu est de développer les réseaux, qui ne représentent aujourd’hui que 5 % de la production de chaleur et sont, quoi qu’il en soit, plus vertueux que des chaudières gaz ou des pompes à chaleur. Ne demandons pas la lune. »

Des aides de l’Ademe

Deux garde-fous s’imposent aux maîtres d’ouvrage les moins ambitieux. Les énergies renouvelables et de récupération doivent composer­ la moitié du mix pour facturer une TVA réduite (à 5,5 %). Et l’Ademe, qui gère le fonds chaleur et attribue les aides, exige « un taux de 65 % sur les nouveaux réseaux et de 70 % sur les extensions », indique Céline Lorrain.

Des seuils intéressants quand le gaz est bon marché, moins depuis dix-huit mois du fait du niveau et de la volatilité des prix des énergies fossiles. Les renouvelables apportent stabilité et sécurité. « Il va être intéressant de suivre la tendance des années à venir. Est-ce qu’on rejoue le match des années 70-80 avec des chocs pétroliers et un essoufflement de la dynamique au moindre contre-choc ? Ou est-ce qu’on s’engage durablement ? » s’interroge Pierre de Montlivault.

La filière a bon espoir. « Cette fois-ci, on a une dimension “climat” et une vision de long terme des élus, pointe-t-il. Par ailleurs, plus personne ne croit que les prix des énergies fossiles diminueront durablement. La fin de l’abondance, ce n’est pas qu’une formule présidentielle. »

Soutien à la filière bois locale

Au-delà des prix et du volontarisme politique, le choix du mix dépend de paramètres plus techniques, à commencer par le gisement disponible et la capacité de la collectivité à le faire évoluer. En Ille-et-Vilaine, Roche aux fées communauté (16 communes, 26 700 hab.) impose désormais 50 % de bois de bocage dans ses réseaux afin de soutenir sa filière agricole. Un exemple suivi par la métropole de Rennes (43 communes, 457 400 hab.). « Le bocage, c’est notre paysage traditionnel et le reconqué­rir est aussi une manière de protéger la qualité de l’eau et des sols », justifie Olivier Dehaese, vice-président chargé de l’énergie.

Rennes s’appuie aussi sur son incinérateur, pour lequel des travaux vont permettre d’accroître les rendements de 30 %. « On s’est aussi interrogés sur la création d’une chaufferie de bois B [déchets de bois, ndlr] ou de combustibles solides de récupération mais, en zone urbaine, c’est compliqué », poursuit-il.

Dernière contrainte, le temps. Les réseaux existants ont des investissements à amortir et des contrats en cours avec des délégataires. Par conséquent, des difficultés juridiques surgissent s’ils veulent faire évoluer leur taux d’énergies renouvelables et de récupération. Les négociations d’avenants ou les remises en concurrence dépassent alors les enjeux énergétiques­­.