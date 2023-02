Les LGBTphobies dans l’angle mort des collectivités

Lutte contre les discriminations

Publié le 22/02/2023 • Par Emeline Le Naour • dans : France, Toute l'actu RH

Les violences subies par les agents lesbiennes, gays, bisexuels, trans, queers ou intersexes sont peu visibles. Une poignée de collectivités lancent toutefois des plans d’action.

Dix pour cent de la population française : c’est ce que représenteraient les personnes ­ LGBTQI + en 2022, selon l’association L’Autre cercle, qui juge toutefois ce chiffre largement sous-estimé. L’Autre cercle fédère plus de 180 organisations publiques et privées signataires d’une charte d’engagement LGBT+ et réunissant près de 2 millions de salariés et agents publics.

Dans une étude publiée en 2017 par le Défenseur­ des droits, 51 % des agents publics estimaient que révéler son homosexualité dans le cadre professionnel contribue à mettre mal à l’aise ses collègues. Parmi ces derniers, 16 % déclaraient que, s’ils étaient amenés à travailler avec un collègue transgenre, ils seraient gênés.

Pourtant, la problématique n’est encore que peu traitée dans les collectivités, qui n’étaient que 23 à avoir signé en 2022 la charte d’engagement LGBT+, qui existe depuis 2013. Selon le dernier baromètre des violences LGBTphobes de L’Autre cercle, les moqueries ou les propos vexants tenus à l’encontre des agents et salariés LGBT sont du fait de leurs collègues à 64 % et de leurs supérieurs à 31 %.

Avancement et salaires impactés

L’avancement des carrières et les salaires des agents seraient aussi impactés. Les hommes homosexuels gagneraient en moyenne 5,6 % de moins que les hommes hétéro­sexuels dans le public, toujours selon L’Autre cercle.

« Le premier sujet à investir en matière de lutte contre les LGBTphobies est la sensibilisation des agents pour dissiper les craintes et la méconnaissance qui peuvent exister. Je pense par exemple à l’accueil d’un usager par un agent d’état civil. Lui demander si l’on doit s’adresser à lui en tant que “madame” ou “monsieur” peut éviter les ­situations discriminantes », indique Thomas­ ­Boquillon, directeur général des services des Lilas (600 agents, 23 000 hab., Seine-Saint-Denis).

En interne, le DGS a fait le choix d’exter­naliser le dispositif de signalement lancé en 2022, afin de garantir l’anonymat total des agents victimes de harcèlement au sens large. Des formations auprès des cadres abordant le genre et l’orientation sexuelle ont également été créées.

« Il faut régulièrement rappeler le risque pénal encouru : les injures homophobes sont passibles d’un an ­d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. On doit faire comprendre qu’il ne s’agit pas de blagues potaches, mais bien d’agressions, poursuit Thomas­ ­Boquillon. Les jalons d’une politique managériale doivent être posés, comme avec la lutte contre les inégalités femmes-hommes. Mais il faut du temps pour que cela porte ses fruits. » Selon lui, les managers ont peur de ne pas employer les bons termes et connaissent mal la question de la transidentité.

Un groupe de travail à l’Inet

Une telle démarche permettrait en outre de rendre un service public de meilleure qualité et de sécuriser les agents, en préservant davantage leur qualité de vie au travail.

Le changement pourrait bien être insufflé par la jeune génération. Une dizaine d’élèves administrateurs de l’ Inet (promotion Georges-Brassens) s’est donné pour objectif d’éclairer davantage ces discriminations en lan­çant, en février 2022, le groupe de travail « queer et alliés ». Sont notamment à l’étude des « théâtres-forums », qui mettraient en lumière des situations de discrimination au travers de saynètes pédagogiques et parti­cipatives.

« Nous manquons vraiment d’éléments dans la territoriale, alors que les actes homophobes sont en hausse, déplore Aude ­Castelnau, référente du groupe. Il faut que nous gagnions en compétences sur le sujet. » Cela pourrait, selon elle, « passer par des formations obligatoires ».