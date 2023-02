Un urbanisme transitoire fait pour durer

Aménagement

Publié le 23/02/2023 • Par Françoise Sigot • dans : actus experts technique, France, Régions

Les projets d’urbanisme transitoire montrent leur valeur ajoutée pour mieux définir les programmations définitives, mais semblent moins efficaces pour les occupants. Si elles sont placées dans une vision plus globale des politiques publiques, elles maximisent les chances de succès pour leurs occupants. En se dotant d’outils, les collectivités parviennent à mieux construire l’après de l’occupation temporaire.

L’idée de l’urbanisme transitoire, née il y a une bonne dizaine d’années, est de mettre des sites en transition à la disposition de collectifs qui y développent des activités ou du logement. Ce qui est désormais la règle sur l’immense majorité du foncier vacant, mais non sans opportunisme.

« Le gardiennage d’un site nécessite environ 15 000 euros par mois. L’occupa­tion temporaire permet d’éviter ces frais », reconnaît volontiers ­Martine Gascoin, conseillère territoriale chargée des tiers-lieux et des occupa­tions temporaires à l’ EPT Est ensemble (9 communes, 426 400 hab.). Mais la volonté est avant tout de mettre le pied à l’étrier à des porteurs de projets culturels et économique ou ­d’aider les plus précaires à se loger, sans perdre de vue l’objectif d’affiner le devenir ­définitif du site occupé.

L’émergence de nouveaux usages

Chemin faisant, en engrangeant les retours d’expé­riences, les collectivités n’ont rien renié de ces objectifs. Avec succès sur celui de la préfiguration. « Les opérations d’urbanisme transitoire nous ont permis de faire émerger de nouveaux usages, de ­requestionner les aménagements définitifs des espaces publics et même la programmation de certains tènements. Par exemple, l’installation temporaire de potagers partagés sur une friche a permis de conforter l’intérêt de la création d’un espace public de convivialité au cœur du quartier d’affaires de­ ­Châteaucreux », illustre Anne-Sophie Lhermet, responsable de l’innovation durable de l’Epase, l’établissement public d’aménagement de Saint-Etienne (171 000 hab.).

Les premiers bilans sont en revanche moins positifs sur la capacité de ces occupa­tions à servir de tremplin à ceux qui y séjournent. « Les entreprises sont relativement bien familiarisées avec la construction d’un modèle économique, donc les bilans des opérations d’urbanisme transitoire à vocation économique sont généralement positifs, mais c’est plus compliqué avec les acteurs culturels », note Mathias Rouet, directeur des études au sein de Plateau urbain. Ce spécialiste de l’accompagnement de l’urbanisme temporaire a profité de la conclusion de plusieurs opérations qu’il animait pour questionner ces collectifs. « Nous avons relevé qu’un quart des occupants retournait chez eux après avoir bénéficié d’espaces d’accueil temporaires et que les autres se tournaient vers des tiers-lieux », analyse Mathias Rouet.

Fortes de ces constats, les collectivités semblent désormais mieux préparer les occupations temporaires pour sécuriser leur suite. Tentées par la rapidité et les opportunités, les opérations du début montées à la hâte cèdent aujourd’hui la place à des démarches mieux anticipées et, surtout, plus en phase avec les objectifs stratégiques de la collectivité. Ce faisant, elles deviennent des outils à part entière des politiques publiques et sont fléchées sur les priorités des exécutifs.

Une organisation de mieux en mieux huilée

En accédant à la tête de la ville et de l’eurométropole de Strasbourg (33 communes, 505 300 hab.), la majorité écologiste a posé deux priorités pour l’urbanisme temporaire : la végétalisation et le logement des plus précaires. Au sein d’Est ensemble, il s’agit plutôt de mettre à profit les friches pour donner une chance à des acteurs de faire naître des projets économiques ou culturels priorisés en fonction des attentes des communes. « Ces occupa­tions temporaires sont véritablement des dispositifs au service de la collectivité, mais aussi, et avant tout, des populations, notamment sur les questions du vivre-ensemble », défend ­Martine ­Gascoin. A l’Epase, l’urbanisme transitoire a notamment permis de ­travailler sur la vacance ­commerciale, un point noir sur de nombreuses parties de son territoire, en testant différentes solutions de revitalisation commerciale. « Nous avons mieux compris quels étaient les mécanismes de ce type de vacance », explique Anne-Sophie Lhermet.

Les collectivités se sont aussi dotées d’outils et de process maximisant les chances de succès de ces actions. Depuis quelques mois, à Strasbourg, les opérations d’urbanisme transitoire font l’objet d’un processus transversal entre les services. « Notre objectif est de n’avoir plus aucun bâtiment vide. Nous mobilisons les directions de l’urbanisme, des solidarités, mais aussi des quartiers pour faire en sorte qu’il n’y ait pas de rejet de ces opérations de la part des riverains », raconte Suzanne Brolly, adjointe ­déléguée à la ville résiliente et vice-présidente chargée de l’habi­tat de l’eurométropole.

Est ensemble a quant à lui créé le dispositif « tempo » dans lequel s’insèrent toutes les opérations d’urbanisme transitoire. « Il s’active sur demande des villes qui ont identifié un site vide et souhaitent y installer une opération. Une fois les priorités déterminées, nous lançons un appel à projets et un jury ­composé de représentants de la commune, de notre ­établissement public, des riverains et d’autres parties prenantes au projet, choisit le ou les lauréats », décrit Martine Gascoin. « Tempo » inclut une subvention pour démarrer le projet et un comité de suivi qui fait un point tous les quatre à six mois. « Nous investissons de l’argent public, donc nous souhaitons voir comment évoluent les projets en fonction des objectifs fixés au départ de l’­occupation ­temporaire », justifie-t-elle.

Les moyens s’étoffent

Reste alors à poser une dernière brique, elle aussi construite au gré des retours d’expérience pour mieux négocier « l’après-urbanisme temporaire ». Celle des nombreux outils venant désormais en appui de ces politiques et dont la palette s’étoffe. Il y a encore quelques années, il s’agissait uniquement d’analyser les retours des opérations pour parfaire les programmations d’un projet d’aménagement. Un volet maintenant bien maîtrisé et dont la valeur ajoutée ne fait plus débat. Aujourd’hui, les collectivités et leurs aménageurs élargissent le spectre des outils en se dotant de moyens qui ­facilitent la transition des occupants entre le ­temporaire et les vraies conditions du ­marché immobilier.

L’eurométropole de Strasbourg en active plusieurs, comme la préemption à l’achat en Vefa pour produire plus de 1 400 logements locatifs sociaux par an, soit la moitié de la production annuelle de logements sur son territoire, afin d’offrir une solution d’habitat pérenne aux populations précaires. L’Epase s’est doté d’une foncière pour acquérir des rez-de-chaussée stratégiques et y réimplanter du commerce. Plateau urbain a créé la sienne, Base commune. « Elle permet d’acheter des locaux et de répliquer les opérations temporaires sur du plus long terme », résume Mathias Rouet.

Devant la tension foncière, il milite désormais pour la création de fonciers ­solidaires et de bureaux et locaux d’activité solidaire pour donner un peu plus de temps à ceux que ­l’urbanisme transitoire laisse encore trop fragiles pour voler de leurs propres ailes. Autant de signes traduisant la volonté des collectivités de faire de ­l’urbanisme temporaire ou transitoire un véritable pilier de toutes les politiques publiques, et plus ­seulement de celle de l’aménagement.

Transitoire ou temporaire ? Si l’urbanisme temporaire propose d’occuper des espaces inoccupés sur une durée relativement courte, l’urbanisme transitoire vise à préfigurer sur le long terme les futurs usages d’un site et à installer des activités sur des temps plus longs.

Le temps est une aide précieuse à la stabilisation des projets Béatrice Vessiller, vice-présidente chargée de l’urbanisme et du cadre de vie Lancées il y a une dizaine d’années, les premières occupations temporaires organisées par la métropole de Lyon commencent à livrer leurs bilans. A la clé, quelques certitudes et encore des interrogations. « Nous nous rendons compte que la durée est importante pour permettre aux occupants de stabiliser leurs projets et leurs modèles économiques et, sur ce point, les retours montrent qu’il faut aller au-delà de trois ans », estime Béatrice Vessiller, vice-présidente chargée de l’urbanisme et du cadre de vie. C’est pourquoi la collectivité s’attache à prolonger certaines opérations et/ou à rediriger des occupants temporaires vers d’autres sites d’urbanisme temporaire afin qu’ils aient plus de temps pour faire mûrir leurs activités. Un autre enseignement concerne l’organisation. Si la préfiguration de la destination finale du bâtiment ou de la friche sur laquelle s’installe une opération d’urbanisme transitoire ou temporaire est un élément qui guide la nature de l’occupation, elle n’est pas la seule. « Il faut partir du site et prendre en compte ses atouts et ses contraintes pour définir la nature de l’occupation temporaire et non pas penser uniquement à ce que nous souhaiterions y installer », indique la vice-présidente. Une condition liée avant tout à l’équilibre économique de ces opérations que la métropole met au service de toutes ses politiques publiques, de la culture à l’économie en passant par le logement et l’environnement, en particulier la végétalisation. Contact : Béatrice Vessiller, 04. 78. 63. 40. 40.

