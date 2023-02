L’aide aux réfugiés ukrainiens en quête d’un second souffle

Solidarité

Publié le 20/02/2023 • Par Rouja Lazarova • dans : A la une, France, Toute l'actu Santé Social

Un an après le début de l’invasion russe en Ukraine, l’accueil des quelque 100 000 personnes fuyant la guerre semble s’être bien déroulé. Mais, ayant surtout reposé sur l’hébergement citoyen, il doit être repensé. D’autant que le conflit perdure.

« L’accueil des ­Ukrainiens en France a été plutôt bien organisé. La protection temporaire, accordée par l’Union européenne, a permis l’accès aux droits. Les collectivités et la société civile se sont massivement mobilisées », affirme Emmanuel­ Heyraud­, délégué adjoint de France Urbaine. Même la ville de Paris, qui a souvent étrillé l’Etat sur l’accueil des migrants par le passé, semble conciliante. « Il y a eu une très bonne coopération avec l’Etat sur ce sujet », affirme ­Arnaud ­Ngatcha, adjoint à la maire (PS) chargé des relations internationales. Si les grandes villes comme Paris ou Bordeaux vantent la bonne coordination avec l’Etat, le bilan se gâte dans les collectivités de plus petite taille et les territoires ruraux. « Au début, on avait des réunions régulières avec la préfecture mais, au fil de l’eau, cela s’est estompé et chacun agit de façon isolée », regrette Yves Calippe, adjoint au maire (PS) du Mans (145 200 hab.), délégué à la politique des solidarités et vice-président de l’Union nationale des centres ­communaux d’action sociale.

Une insertion inégale

Les couacs ont commencé dès le début de la crise. Chaque préfet devait alors désigner un opérateur associatif référent pour l’accueil des Ukrainiens. Au Mans, c’était France Horizon. « Ils n’ont pas su faire. Cela a été vite repris par des associations plus locales. Mais les compensations financières de l’Etat sont arrivées tardivement ou pas du tout », explique Yves Calippe. Sa ville a accueilli, au plus haut de la crise, 700 à 800 déplacés. Aujourd’hui, ils sont environ 200, et veulent travailler. « Avec la chambre de commerce et d’industrie, on essaie de trouver des possibilités d’emploi, mais ce n’est pas si facile », souligne l’élu.

La question de l’insertion socioprofessionnelle des personnes est désormais une priorité. Au niveau national, Emmanuel ­Heyraud estime qu’elle est traitée de façon inégale : « Pôle emploi ne joue pas le jeu partout. » Des constats partagés dans les zones plus rurales. « L’accueil des migrants est un ­système bien rodé et assez lucratif. Les associations courent après les déplacés ukrainiens pour toucher des subventions, mais elles sont hors sol. Moi, mes bénévoles ne demandent rien et ils meublent en deux secondes les appartements mis à disposition par la commune, font du covoiturage, créent du lien social », témoigne Roch Chéraud, maire (SE) de Saint-Viaud (2 700 hab.) et coprésident de l’Association départementale des maires ruraux de France de Loire-Atlantique

Il a dû accueillir sept familles. Trop, selon lui, par rapport à la taille de sa commune : « Il en faudrait deux ou trois, sinon on épuise les bénévoles. » Cinq familles ont été logées dans des bâtiments communaux, deux chez l’habitant. « Les Ukrainiennes sont allées tout de suite à l’église allumer des bougies pour leurs maris restés combattre », poursuit-il. « On sent bien cette tension, même quand ils fêtent Noël. Pendant qu’ils essayent de vivre, ils pensent à leur famille restée là-bas et bombardée », confie Yves Calippe.

Des pistes d’amélioration

Roch Chéraud réclame une table ronde au plus haut niveau pour voir ce qui a bien fonctionné et esquisser des pistes d’amélioration. Car, selon lui, l’accueil et l’intégration des réfugiés se passent mieux sur les territoires « à taille humaine, où tout le monde se connaît ». Un constat partagé par de nombreux maires. Vincent Chauvet, maire (Modem) d’Autun (13 200 hab., Saône-et-Loire), qui a dû accueillir jusqu’à 120 Ukrainiens, dont 101 sont toujours sur place, estime : « L’intégration est plus facile dans de petites villes de taille humaine où il est facile de circuler, où il y a une vraie solidarité. »

Quand, en mars 2022, l’Etat avait, dans l’urgence, incité à l’hébergement citoyen, certains acteurs y ont vu une opportunité intéressante pour accueillir des réfugiés. « Cela pose des questions. Personne n’est allé rencontrer ces familles accueillantes. Certes, la solidarité, c’est bien, mais il me semble dangereux de confier des femmes vulnérables avec leurs enfants à des gens dont on n’a vérifié ni l’identité ni l’honnêteté », observe Harmonie Lecerf, adjointe au maire (EELV) de Bordeaux (259 800 hab.), ­chargée des solidarités.

La Cour des comptes se penche d’ailleurs actuellement sur le sujet. « L’hébergement citoyen pose de vraies questions. Vous accueillez des gens, mais vous n’êtes pas formés à prendre en pleine poire des récits de guerre effroyables pendant le dîner », argue Yves Calippe. Surtout, cet hébergement citoyen a montré des signes d’essoufflement dès le mois de juillet. « J’ai encore eu deux familles cette semaine qui se disent épuisées », témoigne Harmonie Lecerf. Et d’ajouter : « La grosse difficulté aujourd’hui, c’est de faire basculer l’hébergement solidaire vers un hébergement de droit commun. On en a averti l’Etat et on n’a pas vraiment de réponse. »

Le défi consiste donc, dans les mois à venir, à structurer les capacités d’accueil pour les déplacés ukrainiens, d’autant que le conflit perdure et que d’autres personnes pourraient venir trouver refuge en France.