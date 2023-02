Accueil

Actualité

Actualité France

France Faut-il encadrer le recours des collectivités locales aux cabinets de conseil ?

Gouvernance

Faut-il encadrer le recours des collectivités locales aux cabinets de conseil ?

Publié le 14/02/2023 • Par Hugo Soutra • dans : France

Getty Images

L’intrusion excessive des consultants dans la sphère politique – qui commence à être bien documentée au niveau de l’Etat – n’épargne pas tout à fait les collectivités territoriales. De plus en plus de cabinets privés spécialisés sur les questions de fiscalité ou de gestion financière interfèrent dans l’élaboration ou la mise en œuvre de politiques publiques, y compris locales. Alors, faut-il mieux protéger les collectivités de cette expertise privée souvent très idéologique ? Rejetée par le Sénat à l’automne 2022, l’idée pourrait revenir sur le devant de la scène, à l’occasion du prochain examen d’une proposition de loi plus globale à l’Assemblée nationale.

Ma Gazette Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée Gouvernance

Service public

Transparence de la vie publique