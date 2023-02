Pesticides : une médiation inédite entre agriculteurs et riverains

Santé

Publié le 14/02/2023

L’agglomération de La Rochelle s’est lancée dans un exercice aussi délicat qu’inédit : une médiation de projet entre agriculteurs, habitants, associations et élus. Le sujet concerne l’utilisation des pesticides, dans un contexte local très marqué par les cancers pédiatriques.

En 2018, plusieurs enfants ont été touchés par des leucémies autour de La Rochelle et les pesticides ont été suspectés. « Les études épidémiologiques menées n’ont pas pu démontrer de liens entre les deux. Mais l’inquiétude est toujours présente et on sait bien que l’environnement dans lequel nous vivons, de même que notre alimentation, impactent notre santé. Nous avons donc souhaité initié une démarche locale, qui est une première en France. Nous espérons qu’il y en aura d’autres et que cela fera bouger le niveau national », explique Marc Maigné, conseiller communautaire délégué chargé de la coordination des politiques de santé environnementale et du contrat local de santé intercommunal.

Ce territoire est également marqué par une pollution de l’air aux pesticides très importante et en augmentation. « Les capteurs que nous avons mis en place en 2019 montrent une concentration multipliée par 3 en 2021, en particulier pour le prosulfocarbe utilisé sur les céréales », s’inquiète l’élu.

Une méthodologie très encadrée

Pour réaliser cette médiation, la communauté d’agglomération de La Rochelle (CAR) a fait appel à des professionnels, réunis au sein du centre de médiation. Douze médiateurs diplômés et assermentés sont ainsi mobilisés. Contrairement à une médiation classique de type résolution de conflit, la médiation de projet vise à élaborer un projet collaboratif et local par la co-construction d’un avenir commun. L’objectif est de renouer le dialogue entre le monde agricole et ses habitants. Le territoire de cette expérimentation concerne cinq communes (Bourgneuf, Clavette, Montroy, Périgny et Saint-Rogatien).

Le processus a été lancé il y a un an par la CAR et sept réunions préalables (en comité restreint) se sont déroulées depuis l’été dernier. Il mobilise notamment l’association Avenir santé environnement (ASE), créée en 2018 suite au constat d’un nombre élevé de cancers d’enfants (4 en 5 ans) sur la commune de Saint-Rogatien. Une première réunion plénière s’est déroulée le 30 janvier. Elle a rassemblé une centaine de personnes pendant trois heures autour de 12 tables rondes : 33 riverains, autant d’agriculteurs, 12 membres d’ASE, 12 élus et 12 médiateurs.

« Les participants sont tous volontaires, la moitié nous a contactée directement et l’autre moitié a été tirée au sort et a accepté. La première réunion a permis de faire connaissance et d’accepter de se parler. Il y a eu beaucoup d’émotions et aussi d’échanges d’informations », explique Myriam Bacqué, médiatrice et formatrice au centre de médiation.

Bienveillance et indépendance

Une seconde réunion plénière est prévue le 7 mars, en présence d’experts scientifiques de l’ Inrae et de toxicologues. Le besoin de connaissances scientifiques réellement indépendantes des firmes multinationales est en effet ressorti de la première plénière. « Cependant, ce n’est pas une expertise amiable, les experts ne seront pas là pour prendre la décision ou exclure une partie prenante, sinon la médiation serait déséquilibrée et ce serait de l’enfumage », précise la médiatrice.

La médiation se fait dans la bienveillance et il n’y a pas d’obligation de résultat. « Nous sommes seulement dans une espérance, dans une attente », poursuit Myriam Bacqué. Cependant, plusieurs pistes d’actions pourraient émerger suite à cette seconde réunion plénière. « Nous espérons pouvoir présenter des propositions en juin prochain lors de la présentation de notre contrat local de santé. À un moment, on ne pourra plus accepter de faire courir des risques à la population sans réagir », conclut Marc Maigné.