Tok Tok, une camionnette qui roule pour la participation citoyenne

Démocratie locale

Publié le 20/02/2023 • Par Clément Le Foll • dans : Innovations et Territoires, Régions

Une fourgonnette sillonne la communauté de communes Coutances mer et bocage (Manche) pour recueillir les témoignages des habitants sur des thématiques qui les concernent au quotidien. Cette expérience permet aux citoyens de rencontrer des agents territoriaux et de donner leur avis sur des problématiques liées à la famille, la jeunesse et les mobilités.

Chiffres-clés Prix remportés : Grand Prix Cap’Com 2020, catégorie Communication citoyenne. Trophées de la participation et de la concertation 2021.

Grand Prix Cap’Com 2020, catégorie Communication citoyenne. Trophées de la participation et de la concertation 2021. Contact : Communauté de communes Coutances mer et bocage, contact@communaute-coutances.fr.

Communauté de communes Coutances mer et bocage, contact@communaute-coutances.fr. 825 personnes ont été rencontrées en vingt-huit jours dans le cadre du projet « Tok Tok » de la CC Coutances mer et bocage. Six outils de concertation avaient été définis au préalable pour faciliter l’interaction : un porteur de parole, un jeu, un photolangage, un arbre à idées, une expression et un outil de cartographie.

[CC Coutances mer et bocage (Manche) 49 communes • 47 800 hab.] «La campagne, c’est mort. » Ce mercredi de septembre 2020, les habitants de Coutances venus se restaurer au McDonald’s tombent nez à nez avec ce message un brin provocateur, inscrit sur un fond rouge écarlate. Sur le parking du fast-food, plusieurs personnes vêtues d’un t-shirt floqué « Tok Tok » s’activent autour d’une tonnelle et d’une camionnette. Tables et chaises, photographies punaisées sur une armoire de fortune : tout est fait pour attirer le regard et la curiosité des habitants. Une fausse ambiance de foire de camelot initiée par la communauté de communes (CC) Coutances mer et bocage.

Depuis une semaine, Clara Osadtchy, Caroline Breillat ainsi que trois stagiaires animateurs sillonnent en camionnette les villages alentour de Coutances. Respectivement cheffe de projet « contrat de transition écologique » et coordinatrice du projet éducatif social et local ( PESL ) à la CC, les deux femmes sont à l’origine de « Tok Tok ». Pensé pendant le confinement, ce projet s’est construit comme une rencontre itinérante de 34 étapes pour parler jeunesse, famille et mobilités avec les citoyens. Du 2 au 30 septembre, elles ont sillonné la CC au volant d’une camionnette. Les témoignages recueillis pendant ce road trip ont ensuite nourri les réflexions sur la stratégie de mobilité et le PESL , « nouvelle stratégie de la communauté de communes envers la jeunesse et les familles », définissait son président, Jacky Bidot, dans « Ouest France ».

Briser la glace

Arbre à idées, jeux de société en lien avec les thématiques locales, cartographie pour matérialiser les propositions autour de la mobilité : de nombreux outils ont été déployés dans le but d’inciter les citoyens à participer. Parmi les réussites, l’outil « porteur de parole ». Son principe ? Ecrire sur une banderole une phrase forte. Exemple : « Les jeunes sont des fainéants, ils ne bougent jamais. » Ces stéréotypes ont été utilisés pour briser la glace, recueillir des avis et témoignages sur ce sujet, puis interroger et débattre avec les habitants.

« Ça a été un vrai succès, contrairement au “photolangage” », analyse Caroline­ ­Breillat. Basé sur l’image, ce dispositif consistant à répondre à une question sur sa commune non pas par des mots, mais en choisissant dans une sélection de photographie celle qui correspond le mieux à ce que l’habitant souhaitait exprimer, « n’a pas permis aux personnes de se projeter pour expliquer ce qu’elles aiment ou pas dans leur territoire », estime ­Caroline Breillat.

Lauréat de plusieurs prix, le projet a touché plus de 800 citoyens et brisé certaines idées reçues concernant les réticences des jeunes à s’impliquer dans la démocratie locale. « Jamais nous ­n’aurions impliqué autant de ­personnes par courrier », affirme Catherine de La Hougue, vice-présidente de la CC. Une réussite dont se félicitent les porteuses de ce projet, pensé pour être pérennisé. Depuis septembre 2020, « Tok Tok » a en effet irrigué les décisions de la CC. Le dispositif a alimenté la stratégie de mobilité mise en œuvre depuis début 2021 et nourrit les réflexions sur la stratégie de mobilité et le projet éducatif social local, validé le 18 mai 2022.

« Le fait d’aller à la rencontre des habitants nous a également permis d’obtenir des exemples concrets de préoccupations citoyennes liées à la mobilité à présenter aux élus. Ce diagnostic n’aurait pas pu être mis en lumière par un laboratoire d’études, qui aurait fait une analyse des flux », analyse avec le recul Clara Osadtchy.

Activités accessibles à tous

La camionnette itinérante va d’ailleurs s’offrir un nouveau voyage puisque la communauté de communes prévoit que « Tok Tok » devienne l’un des outils ­d’évaluation du PESL , qui planche sur des moyens de proposer des activités accessibles à tous les habitants. Coordinatrice de ce PESL , ­Caroline Breillat souligne également l’engouement suscité par le dispositif depuis son lancement. La communauté d’agglomération Saint-Lô agglo envisage de s’emparer de certains outils, comme le « porteur de parole », afin d’échanger avec la jeunesse de son territoire. Les road trips participatifs vont-ils se multiplier dans les ­prochains mois ?

« Un des symboles des collectivités qui ont compris l’importance de “l’aller vers“ » Sarah Grau, codirectrice du think tank Décider ensemble « J’ai le sentiment que de plus en plus de collectivités prennent conscience que les formats des réunions publiques, des ateliers en soirée ou les instances de participation classiques rencontrent les mêmes problèmes : des difficultés à mobiliser les gens et surtout à diversifier le public qui participe. Tok Tok est l’un des symboles de ces collectivités qui ont compris l’importance des formats “aller vers” pour attirer de nouvelles personnes dans la participation citoyenne. Mais ces parcours itinérants ne sont pas la solution miracle. Ce n’est pas parce que vous vous installez devant un lycée que les adolescents vont venir. D’où l’importance, comme on l’a vu avec Tok Tok, d’outils adaptés tel le porteur de parole, avec l’affichage de phrases chocs qui attirent l’œil et poussent les gens s’approcher des stands pour en savoir plus. »