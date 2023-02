Renoncer, c’est aussi construire l’avenir﻿

Aménagement du territoire

La crise climatique qui s’accélère, doublée de la crise énergétique, place les collectivités au pied du mur : services publics et grands projets doivent être mis en balance avec leur impact sur le climat, quitte à devoir parfois les réviser, voire les abandonner.

Dans un vœu voté à l’unanimité le 24 octobre, le conseil départemental (CD) de Loir-et-Cher s’est opposé à un projet de complexe de golf sur un site « Natura 2000 » de 400 hectares, motivé par les « conséquences négatives » d’une telle construction qui, « en pleine période de crise climatique, énergétique et environnementale, avec des nappes phréatiques au plus bas et des perspectives d’amélioration incertaines, va à l’encontre de tous les objectifs ambitieux que le département s’est fixés ».

« Il n’y aura plus de neige de culture », a de son côté déclaré Marie-Pierre Mouton, présidente (LR) du CD de la Drôme, consciente que, sous l’effet du réchauffement climatique, la neige va se raréfier et que la ressource en eau « est un bien précieux », comme l’a relevé France Bleu , à l’occasion de la présentation des contours du Plan montagne 2022-2028 de la Drôme, en juin dernier.

Un sujet en germe



Deux exemples qui témoignent d’un mouvement s’amorçant dans certaines collectivités, que l’on choisisse de le nommer – et les mots ont un poids – « transition », « bifurcation », « redirection » ou « renoncement ». Nombre de chercheurs se sont emparés du sujet ces derniers mois, à l’instar d’Alexandre Monnin, qui s’apprête à publier un ouvrage intitulé « Politiser le renoncement ».

Hélène Milet, directrice du programme Popsu territoires, confirme que « le sujet est en germe, on remarque de plus en plus de bifurcations de grands projets ambitieux vers des actions publiques plus modestes ». « Les collectivités ne peuvent pas adopter la politique de l’autruche sur les changements en cours et les enjeux auxquels faire face. Elles sont en première ligne sur l’investissement public comme sur la proximité avec les habitants », plaide Xavier Perrin, directeur de projet « communs » à la ville de ­Grenoble, pionnière dans l’expérimentation de « protocoles de renoncement » pour ses ­piscines ­municipales.

Crise énergétique, canicule, sécheresse et feux de forêt l’été dernier ont certainement accéléré la prise de conscience autour du dérèglement climatique. Le zéro artificialisation nette (ZAN), imposé par la loi « climat et résilience » cette fois, vient brutalement mettre les élus au pied du mur et constitue, par exemple, une déclinaison très concrète du renoncement. « L’action publique locale est basée sur deux paradigmes : la reconduite de la ville, dans une logique de maintenance, et un paradigme du projet, avec des plans pluriannuels d’investissement. Il faut maintenant intégrer un troisième paradigme d’atterrissage, de diminution, de renoncement », estime l’enseignant-chercheur Diego Landivar, qui a œuvré à Grenoble sur les protocoles de renoncement, et est par ailleurs conseiller métropolitain (LFI) à Clermont-Ferrand (147 300 hab.).

Contexte dégradé



Selon Sylvain Grisot, urbaniste, « un abandon ne doit pas être une fin en soi mais un moyen. Il doit s’inscrire dans une démarche de projet. On abandonne pour faire autre chose ».

S’il peut être difficile politiquement de porter ce genre de message, Serge Girard, président de la communauté de communes ­campagne de Caux (22 communes, 15 000 hab., Seine-Maritime), assume de renoncer à un projet de centre aquatique mis en place par la précédente mandature : « Financièrement, avait-on encore les moyens de le faire ? Et le Giec normand a attiré l’attention des élus sur l’état des nappes phréatiques en ­Normandie, sachant que nous avons déjà des piscines dans des communes voisines. Le modèle de l’attractivité doit aussi être interrogé : est-on capable d’attirer de nouveaux habitants ? »

Une réflexion qui rejoint celle de Bruno Paulmier, président de l’ADT-Inet. Afin d’engager les collectivités dans une redirection de leurs politiques publiques, il estime qu’il faut actionner trois leviers : « La formation, pour déconstruire nos représentations autour de la croissance et du développement, la révision des politiques publiques à l’aune de la transition écologique et sociale, et le dialogue avec les agents, les citoyens, l’ensemble des parties prenantes. » Il juge aussi que « la mesure de la performance doit être modifiée pour sortir du sacro-saint PIB et pouvoir évaluer les apports des solidarités locales, d’un jardin partagé… »

a publié un rapport très complet à destination des élus et des décideurs locaux où villes, campagnes, métropoles, littoraux et l’outre-mer sont passés en revue et mis face aux chantiers à engager au nom de la résilience climatique

Attention toutefois à ce que les politiques de sobriété ne soient pas le nouveau visage de l’austérité. « La rhétorique bien appropriée des enjeux écologiques peut devenir le justificatif de choix classiques d’arbitrages d’une collectivité en matière de budget. Les élus réagissent à un contexte dégradé ; la question écologique peut aussi être un bon prétexte », avertit Corentin Riet, du Shift Project, think tank qui

Max Rousseau, géographe et politiste au Cirad(1), croit à un potentiel de changement impulsé par des villes moyennes. « Il existe une forte divergence entre les territoires qui partent dans un modèle entrepreneurial et des logiques héritées d’il y a quarante ans, et d’autres qui commencent à rompre avec ce schéma. La transition n’émanera pas de Paris ou de Lyon. Les villes en déclin, dernières de la course, si elles parviennent à changer de paradigme, pourraient ouvrir la voie », observe-t-il.

Questions à Wandrille Jumeaux, agent territorial et cofondateur du Lierre, réseau écologiste des professionnels de l’action publique Assiste-t-on à une véritable prise de conscience ? Il y a encore dix ans, très peu d’administrations s’interrogeaient sur leur modèle de développement territorial, économique, leurs infrastructures, les transports, l’eau, l’énergie. A l’époque, un bon maire était un maire qui construisait, dans une logique d’attractivité et de concurrence entre territoires, souvent sans recul. De la COP 21 jusqu’à la déclaration d’Emmanuel Macron sur son quinquennat qui sera écologique ou ne sera pas… il y a clairement une prise de conscience, et l’existence du Lierre en atteste. Concrètement, qui bifurque ? Ce ne sont pas seulement les grandes villes de gauche ou écologistes qui bifurquent. Même les élus les plus éloignés de ces idées selon leur bord politique sont percutés par les canicules, les problèmes de pollution ou le Covid, qui nous a montré notre vulnérabilité. Les élus comprennent que leurs territoires, entreprises, emplois, habitations, ne sont durables que s’ils sont capables de résister à des chocs de plus en plus liés au changement climatique. On assume aujourd’hui plus facilement de « renoncer » ? Les mots « redirection », « bifurcation » attestent d’une émulation pour ces sujets. Nous parlons plutôt de « transition », une approche globale de l’ensemble des ressources dont on a besoin pour vivre et des limites à ne pas dépasser pour préserver l’environnement, articulée à une justice sociale. Mais le mot « renoncement » est encore très peu utilisé. Ceux qui ont compris qu’il fallait renoncer emploient des mots plus positifs, de « justice climatique », de « réorientation ».