Jumelages avec des villes russes : le grand embarras des élus locaux

Guerre en Ukraine

Publié le 22/02/2023 • Par Isabelle Raynaud • dans : France

Une quarantaine de villes françaises sont jumelées avec des collectivités russes, mais il est très difficile de recueillir la parole de leurs élus, un an après le début de l’invasion non provoquée de l’Ukraine par la Russie. Tours d’horizon des diverses positions, alors que le conflit devient de plus en plus sanglant, et que les civils ukrainiens sont fréquemment ciblés.

S’il y a une question embarrassante aujourd’hui, c’est celle des jumelages liant collectivités russes et françaises. Selon plusieurs sources, ils seraient une quarantaine, mais leur liste complète et actualisée est quasiment impossible à trouver. A cette difficulté s’ajoute un refus de prise de position des instances nationales et locales.

Silence au niveau national

A l’origine du mouvement des jumelages en Europe, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, l’Association française du conseil des communes et régions d’Europe (AFCCRE) regroupe près de 1000 collectivités territoriales. Et elle n’a rien à dire sur le sujet. Elle renvoie aimablement vers Cités Unies France (CUF), tête de réseau des collectivités engagées dans la coopération décentralisée. Au sein de son service Animation géographique et thématique, Katarina Fotic s’occupe notamment de la Russie. Mais elle non plus, ne trouve rien à dire sur ces jumelages devenus gênants depuis le début de la guerre. Elle renvoie vers le Quai d’Orsay, d’où souffle un silence assourdissant.

Quelques bribes arrachées localement

Parmi les élus locaux, les réactions ne sont pas moins embarrassées. Contactée à de nombreuses reprises, la ville de Nanterre, jumelée avec Novgorod, ne daigne pas répondre. A Pantin, jumelée avec Meshchanski, commune de la banlieue Nord de Moscou, le service de presse tranche : « Il n’y a pas d’élu qui puisse répondre à votre demande. » La direction de cabinet du maire du Havre, jumelé avec Saint-Pétersbourg, murmure : « C’est un jumelage qui date de 2019, il n’a pas eu le temps de vivre. Nous n’avons rien à dire là-dessus. » A Cannes, ville administrée par le président de l’Association des maires de France, David Lisnard, et qui accueille près de 900 Ukrainiens, l’interview est également refusée. « Il y a bien un pacte d’amitié passé en 1998 [avec la ville de Moscou], mais ce dernier n’est plus actif depuis plusieurs années. Il avait été mis en place pour faciliter les échanges entre les étudiants. Un pacte d’amitié est beaucoup moins engageant qu’un jumelage », peut-on lire dans la réponse écrite du service de presse.

Interpellations des Ukrainiens

Quelques élus assument cependant leur position, tel Yves Callipe, maire adjoint (DVG) du Mans, en charge de la politique des solidarités. La préfecture de la Sarthe a un jumelage, vieux d’une quarantaine d’année, dans le domaine de la culture et de l’éducation, avec Rostov-sur-le-Don. Et puis voilà que la Russie envahit l’Ukraine, et que des centaines d’Ukrainiens échouent au Mans, dont environs 200 sont toujours sur place aujourd’hui. « C’est un sujet délicat que j’évite d’aborder. Nos amis ukrainiens nous interpellent régulièrement, mais il n’est pas question d’arrêter notre jumelage. Le peu qu’on puisse faire pour la population russe, qui souffre aussi, on va continuer modestement à le faire », affirme l’édile. Et d’ajouter : « C’est un sujet à polémiques, et on n’a pas besoin de ça en ce moment. »

La position assumée d’arrêter

A Agen, c’est tout le contraire qui s’est passé. Le maire, Jean Dionis du Séjour (Modem), raconte : « Depuis 1976, nous avons un jumelage avec Touapsé, ville côtière de la mer Noire, au sud de la Russie, qui a résisté contre l’avancée des nazis. Ce jumelage n’était pas forcément très actif en raison de la distance. » Au moment de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, un « débat de fond » est engagé avec les citoyens, avec le comité du jumelage, et au sein du conseil municipal. « Au final, les gens étaient quand même très marqués par la violence [du conflit]. Ce n’était juste pas possible. Même les élus de gauche, qui ont historiquement porté ce jumelage, n’ont pas jugé qu’il faille le poursuivre. La décision de l’arrêter a été votée à l’unanimité le 14 mars 2022 », conclut l’élu.