Savoir mieux encadrer les risques d’incertitude (2/3)

Prévision financière

Publié le 14/02/2023 • Par Clémence Villedieu • dans : A la Une finances, Actu experts finances, France

Selon les experts en finances locales, le prévisionnel doit faire l’objet d’une plus grande attention dans cette période de forte incertitude économique. Veille, suivi des lignes budgétaires impactées, revues de projets, logiciels, scénarios… les outils se déclinent pour encadrer au mieux le risque.

« Quand on parle de budget, on parle de comptabilité estime Franck Valletoux, dirigeant du cabinet Stratégies locales. La situation économique n’est pas dans le budget. Il faut que les collectivités acceptent un approche économique et financière différente ». Avec une inflation galopante, une croissance économique difficile à cerner, des taux d’intérêts qui évoluent en yoyo, des coûts de l’énergie qui exposent, les ratios macro-économiques ont-ils la place qu’ils méritent dans les prévisionnels ?

Projections : les chemins du possible

« Les prospectives doivent reprendre leur rôle, qui n’est pas de décrier ce qui va se passer mais de dessiner les chemins du possible. Il faut tester différents scénarios pour voir si le budget tient », estime Pierre Olivier Hofer, directeur associé d’Exfilo. Et s’il était impossible de prévoir la guerre de l’Ukraine ou la pandémie, il est toujours possible d’actualiser le plus fréquemment possible les projections faites dans le DOB. « Face à une situation économique si difficile à appréhender, les collectivités doivent systématiser une nouvelle projection à l’été » rajoute l’expert. Pour Ressources consultants finances, la prospective trouve, avec le logiciel maison d’aide à la décision, Regards, un outil permettant aux équipes de réduire les incertitudes et de tester les risques. « Les réformes fiscales, les évolutions des dotations, mais aussi les indicateurs économiques collectés auprès des organismes de conjoncture et des projections du gouvernement, sont intégrés et actualisés pour construire un scénario central. Avec plusieurs modèles, l’idée consiste à encadrer au mieux le risque » commente Mickaël Le Comte, DGA de Ressources consultants finances.

Quant à choisir de privilégier le scénario le plus pessimiste, pour Franck Valletoux, cette solution viserait à privilégier des réserves : « Avec 84 milliards d’euros de trésorerie et une inflation à 7 %, 8 milliards d’euros s’évapore. La réponse, avec le DOB, doit être à long terme en acceptant l’effet de cycles ». Pour Thierry Boudjemai, manager de KPMG, sans conteste, « les directeurs financiers doivent avoir une appétence et une curiosité pour l’économie ».

Veille sur les lignes impactées

Selon le manager de KPMG, l’atterrissage en fin d’année reste le rendez-vous fondamental. « Il faut garder une veille sur les lignes impactées par les prévisions économiques. Cela signifie, par exemple, la mise en place d’un réseau d’informations locales avec notamment les baromètres des agences immobilières ou des notaires pour évaluer les évolutions de DMTO ». De la même façon, avoir un regard attentif aux évolutions de la croissance s’impose désormais aux collectivités qui vont toucher une part de TVA. Dans cette période d’incertitude, les cabinets spécialisés sont plus sollicités. «Les petites communes ou petites intercommunalités manquent de temps et se tournent vers nous pour faire des projections. Mais les outils ne règlent pas les choses » rajoute Pierre-Olivier Hofer. « Il n’y a pas d’outils qui permettent de traiter l’intégralité des effets confirme le manager de KPMG. C’est pourquoi, nous préférons cibler une observation fine sur certaines lignes ».

Le coût du temps

Avec une inflation galopante, les bases fiscales ont augmenté de 7,1 % mais d’un autre côté, les dépenses pour réaliser les investissements, explosent. « Aujourd’hui, la première dépense n’est pas budgétaire, c’est le coût du temps » résume Franck Valletoux. « Un projet de dépense d’un million d’euros passe à 1, 1 million d’euro. Et avec l’évolution des taux d’intérêts des prêts, la collectivité doit augmenter sa part d’autofinancement. Pour Thierry Boudjemai, les collectivités sont encore trop souvent dans l’approximation. « Pour évaluer l’impact des ratios économiques sur les PPI (plan pluriannuel d’investissement) et PPF (plan pluriannuel de fonctionnement), il reste des efforts à faire. Cela peut passer par des revues de projets associant le directeur des services techniques, celui de la logistique, le DRH et le DSI pour croiser des données actualisées ». La prospective financière est conditionnée à l’évolution des taux d’intérêts et les cabinets portent une veille sur l’évolution des marchés. «On essaie d’avoir un train d’avance » conclut, prudent, Thierry Boudjemai.